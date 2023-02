Arezzo, sollievo bomber: Gaddini e Gucci ci sono

di Luca Amorosi

Ci sono sfide che hanno tutta l’aria di essere trappole lungo il percorso, come a testare la maturità di chi vuole predominare. Quella che oggi attende l’Arezzo contro il Mobilieri Ponsacco è una di queste. La buona notizia è che Gucci e Gaddini saranno della partita. Il tecnico Indiani ha ammesso che entrambi hanno svolto le ultime due sedute di allenamento in gruppo e quindi, a meno di sorprese, sono a disposizione. Quella meno buona è che le previsioni meteo non sono affatto migliorate.

Il terreno di gioco già non eccezionale dello stadio di Ponsacco sarà quindi vessato da piogge intense fin dal mattino, che potrebbero protrarsi anche durante l’incontro, preannunciando quindi una vera e propria battaglia fisica e agonistica. Il tecnico amaranto Indiani lo sa e ha preparato una squadra con l’elmetto in testa: "L’aspetto tecnico purtroppo rischia di essere quello meno determinante: dovremo giocare di sciabola e non di fioretto, perché mi aspetto una partita di lotta. I ragazzi sanno che servirà metterci dell’altro e sono pronti". Indiani ha poi ribadito l’importanza di vincere queste partite sporche, evitando di commettere gli errori che hanno rallentato il cammino in passato: "La vittoria del campionato passa anche da queste gare. La sconfitta di Terranuova ci ha insegnato che non si può pretendere di giocare allo stesso modo in ogni contesto: siamo abituati a fare tutt’altro tipo di gioco, ma dovremo adeguarci".

Il tecnico per la prima volta potrebbe fare delle scelte iniziali in funzione anche di questi fattori, non tanto nell’assetto tattico, con il 3-5-2 che resta un’alternativa valida a gara in corso, quanto negli interpreti: se Gucci dà le dovute garanzie, le sue caratteristiche sono ideali per una partita di lotta fisica su palle alte e situazioni da fermo e si candiderebbe dunque a un ritorno in campo dal primo minuto. Ai suoi lati, Pattarello insidia Bramante a destra, mentre Gaddini è in vantaggio su Convitto dall’altra parte. A centrocampo, la maggiore fisicità di Damiani rispetto a Bianchi, che peraltro si è riaggregato al gruppo solo giovedì di ritorno dallo stage con la Rappresentativa di Serie D, potrebbe valergli un gettone da titolare che gli manca dalla trasferta di Piancastagnaio, affiancato da due tra Castiglia, Foglia e capitan Settembrini.

In difesa la coppia centrale Risaliti-Polvani può sembrare la più congeniale, ma sulle fasce uno tra Poggesi e Lazzarini potrebbe anche scalzare Zona a sinistra, fermo restando l’impiego di Pericolini a destra per il gioco delle quote visto che sembra scontato l’impiego di Trombini tra i pali. Un girone fa, per mano dei pisani arrivò la prima sconfitta stagionale, frutto di un gol di Mencagli, a quota 10 gol in campionato al pari del compagno di reparto Nieri, due da tenere d’occhio così come il trequartista Remorini. Di contro, la difesa rossoblù è la più battuta del girone e l’Arezzo cercherà di approfittarne.