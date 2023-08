Arezzo, si alza il sipario sul ritorno in serie C Oggi girone e calendario: inizio in trasferta

di Andrea Lorentini

Quarantott’ore per chiudere con l’attaccante. Entro mercoledi l’Arezzo proverà a consegnare a Paolo Indiani la pedina più attesa per completare l’organico. Giovannini e Cutolo stanno lavorando sotto traccia e la sensazione è che stavolta l’affondo sia quello buono dopo aver scandagliato il mercato delle punte nelle ultime settimane. Nell’intervista rilasciata al nostro giornale il dg si è in parte sbilanciato e questo è un segnale che c’è fiducia in una conclusione positiva. La trattativa è ben avviata (c’è un accordo di massima anche sulla parte economica), ma resta la prudenza perchè basta anche un dettaglio per far saltare tutto. La sensazione è che possa essere un nome a sorpresa, Nessuna pista è da escludere, nemmeno quella che porta ad un campionato estero.

In questo quadro resta, comunque, vivo l’interesse per Iacopo Cernigoi, in uscita dal Crotone. Il giocatore ha fatto sapere di gradire la destinazione Arezzo ed è disposto anche ad aspettare le mosse amaranto. Una cosa è certa: l’Arezzo ha fretta di chiudere il centravanti per metterlo a disposizione dell’allenatore prima possibile. All’inizio del campionato manca ormai meno di un mese e c’è la necessità di far integrare l’attaccante nei meccanismi di Indiani: attaccare l’area di rigore, ma saper anche cucire il gioco, giocare di sponda per favorire gli inserimenti degli esterni offensivi. Questa settimana è atteso anche l’altro innesto, il centrocampista under.

Il club di provenienza è di serie A e considerati i buoni rapporti di Giovannini con l’Empoli, il classe 2004 potrebbe provenire proprio della società toscana. Un’operazione questa in prestito.

Intanto oggi si alza il sipario sulla serie C e l’Arezzo attende con curiosità di conoscere il proprio cammino. Questo pomeriggio la Lega Pro renderà noti gironi e calendari della prossima stagione. Come, ormai noto, si parte il 3 settembre e gli amaranto chiederanno l’anticipo al sabato vista la concomitanza con la Giostra del Saracino la cui la lancia d’oro è dedicata proprio al centenario del cavallino.

Per quanto concerne il raggruppamento non dovrebbero esserci sorprese. Il B sarà composto oltre che dall’Arezzo, da Ancona, Carrarese, Cesena, Entella, Fermana, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres e Vis Pesaro. C’è da dire che il Perugia, con l’avvocato Loredana Giani, ha già iniziato a lavorare sul ricorso da presentare al Consiglio di Stato che potrebbe riunirsi il 29 agosto, a pochi giorni dall’inizio del campionato. La sensazione è che sarà difficile ribaltare la sentenza del tribunale amministrativo e che il derby con il Grifo tornerà dopo qualche anno di assenza.

La squadra amaranto nel frattempo riprende la preparazione a Rigutino. In questa settimana sono in programma altre due amichevoli. Mercoledì al comunale contro il Trestina, fresco di ripescaggio in serie D, e sabato 12 sul campo del Seravezza, altra formazione che milita nel campionato nazionale dilettanti. E molto probabilmente quel giorno ci sarà anche il nuovo centravanti.