Arezzo, ritorno alla realtà Ora inizia il tour de force

È arrivato il primo boccone amaro nel giorno in cui un risultato positivo sarebbe stata la ciliegina sui festeggiamenti del centenario. Ma questa è la serie C: il ritorno nel professionismo implica anche trovare squadre più forti e costruite per vincere subito, come la Carrarese dell’ex Dal Canto, a differenza dell’Arezzo che ha un progetto a lunga gittata, che per questa stagione da neopromossa mira per prima cosa al consolidamento in categoria provando, perché no, a recitare un ruolo da mina vagante.

Nessun dramma quindi, anche perché il Cavallino, almeno per un tempo, ha giocato alla pari degli apuani, approcciando bene la sfida e affrontando l’avversaria a viso aperto. Il gol del vantaggio, nato da un’azione tambureggiante di Settembrini a innescare Pattarello in area (insieme nella foto), non è l’unico episodio ad aver strappato applausi convinti agli oltre quattromila del Comunale. L’undici di Indiani, infatti, ha confermato di avere un impianto di gioco collaudato. Il rovescio della medaglia è che quando inevitabilmente stanchezza si fanno largo negli ingranaggi, contro squadre di prima fascia si rischia di pagare dazio. A complicare tutto, poi, l’inferiorità numerica che ha scritto la parola fine sulla gara. Settembrini, dopo il triplice fischio, ha detto giustamente che servirà acquisire esperienza col tempo: va ricordato, infatti, che in campo vi erano un 2001 (Masetti), un 2002 (Coccia), un 2003 (Bianchi) e un 2004 (Renzi), gli ultimi due alla prima stagione in terza serie. Tra gli ospiti, l’unico under 23 era Grassini (2000).

L’idea di gioco propositiva, inoltre, a volte è una coperta corta: sempre il capitano ha parlato dell’importanza di abbassare il baricentro, compattarsi e rifiatare, che poi fu il segreto anche per vincere la scorsa serie D, badando in certi frangenti a difendere il vantaggio acquisito. Ci sarà tempo per oliare anche questi automatismi.

In più il calendario di qui a fine mese non è favorevole: sabato prossimo l’Arezzo sarà di scena a Pescara contro un’altra delle più accreditate a lottare per la promozione, poi nel turno infrasettimanale di martedì 19 al Comunale arriverà l’Olbia, al momento a punteggio pieno e capolista a sorpresa. Infine, il 23 alle 18.30 ecco la trasferta di Chiavari contro l’Entella, altra big del girone.

A fine mese, insomma, si potrà capire meglio il reale valore di questo Arezzo.

Luca Amorosi