Arezzo, recupera le forze Tutto sulla sfida del 16

di Luca Amorosi

Prima o poi doveva succedere. Dopo otto vittorie filate, l’Arezzo ha rallentato, sbattendo contro il muro dell’Ostia Mare e dovendosi accontentare del pari a reti bianche. In classifica, la Pianese vittoriosa in casa contro il Montespaccato ha dunque rosicchiato due punti agli amaranto in attesa dello scontro diretto di domenica 16, sempre al Comunale. Poco male, perché basterebbe comunque battere i bianconeri tra otto giorni per vincere matematicamente il girone con tre turni d’anticipo staccando il biglietto per la C. Forse proprio la prospettiva della sfida contro gli amiatini ha condizionato la prestazione dei ragazzi di Indiani, apparsi in alcuni frangenti meno sul pezzo rispetto alle ultime apparizioni. Questo spiegherebbe le maggiori imprecisioni nel palleggio, una certa frenesia durante alcune azioni di gioco e la mancanza di lucidità negli ultimi sedici metri. Giovedì, per certi versi, è sembrato di rivedere l’Arezzo di parte del girone d’andata: una squadra che faticava a concretizzare la mole di gioco costruita e trovava difficoltà nello scardinare difese schierate. Difficoltà che erano alle spalle, dato che il Cavallino andava sistematicamente a segno da un intero girone: l’ultima gara senza gol fu proprio quella d’andata contro i laziali, che s’imposero 3-0 e che, va rimarcato, ha la terza miglior difesa del girone.

Anche la settimana corta con l’anticipo al giovedì sicuramente non ha giovato agli uomini di Indiani, che spesso fanno valere una maggiore intensità e necessitano di tenere i ritmi alti per avere la meglio di rivali che si limitano all’ostruzionismo. In tal senso, la settimana lunga che porterà alla sfida verità può invece essere congeniale per recuperare energie dopo gli sforzi profusi per andare in fuga e per limare certi dettagli. Dettagli, appunto: non è certo il caso di allarmarsi, anche perché l’Arezzo ha comunque creato almeno tre presupposti importanti per sbloccare il risultato: le occasioni capitate a Gucci e Pattarello nel primo tempo e il palo pieno colpito da Cantisani a inizio ripresa. È semmai mancata la brillantezza per sviluppare un forcing organizzato nell’ultima mezz’ora, quando si sono persi distanze e riferimenti che neanche l’ingresso di Castiglia ha contribuito a ritrovare. I neoentrati, a proposito, stavolta non hanno inciso: fumoso Convitto e spaesato Gaddini (che non giocava dal 19 febbraio), mentre Bramante ha oggettivamente avuto pochi minuti a disposizione. Di buono, Indiani si porta via la conferma di una tenuta difensiva invidiabile: la retroguardia amaranto ha concesso le briciole agli ospiti e Trombini ha collezionato un’altra porta inviolata, viatico ideale in vista della partita dell’anno.

Intanto, ci sono buone notizie per i sei tifosi amaranto cui era stato notificato il Daspo per i fatti di Città di Castello del gennaio 2022 dopo la partita con il Trestina: il Tar dell’Umbria ha disposto la sospensiva delle diffide perché "dagli atti di indagine appare incerta l’identificazione dei tifosi sul luogo ove si sono svolti i fatti". I sei sostenitori amaranto potranno quindi tornare allo stadio.