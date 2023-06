Arezzo: quel ponte d’oro con l’Africa Ecco Mawuli dopo Boubacar e Diallo

di Luca Amorosi

Sarà Shaka Mawuli Eklu il nuovo volto del centrocampo amaranto. Il mediano scenderà di categoria e arriverà in prestito dal Sudtirol, a cui è legato fino al 2024.

L’Arezzo si è così assicurato un centrocampista abile in entrambe le fasi, dotato sia di visione di gioco che di propensione all’interdizione.

In amaranto, dovrebbe riempire la casella del mediano davanti alla difesa nel centrocampo a tre, pensato almeno inizialmente dal tecnico Indiani. In quel ruolo, possono giocare anche due confermati come Castiglia e Damiani, per cui la concorrenza sarà alta e di livello, anche se questi ultimi hanno dimostrato di disimpegnarsi bene pure nel ruolo di mezzala.

Se le sue qualità di gioco e atletiche non sono in discussione, l’incognita è legata alla sua integrità fisica: il ragazzo, nonostante sia ancora relativamente giovane con i suoi venticinque anni d’età, ha già subìto, nei due anni scorsi, le rotture dei legamenti crociati di entrambi i ginocchi, che lo hanno tenuto lontano dal campo per molti mesi frenandone la carriera.

Con la formazione di Bolzano, ad esempio, in questa stagione ha potuto collezionare solo quattordici minuti di gioco in B contro il Pisa a febbraio e mezz’ora nella semifinale di ritorno dei playoff contro il Bari. Nel frattempo, dal Trentino arrivano comunque rassicurazioni confortanti in questo senso e il fatto che il Sudtirol non abbia voluto lasciarlo partire definitivamente è un ulteriore indizio positivo che fa ben sperare.

Il Cavallino, quindi, è pronto a ricucire il proprio legame con l’Africa: solo lo scorso anno arrivarono il maliano Boubacar e il liberiano Diallo, che purtroppo non hanno avuto gran fortuna in amaranto, mentre nell’ottima stagione 2018-2019 con Dal Canto in panchina, si mise in luce un altro mediano, ghanese proprio come Mawuli: era Abdallah Basit, con il quale le similitudini sono più di una. Stessa nazionalità, stesso ruolo in campo e un solo anno d’età di differenza.

Se la condizione fisica lo supporterà, Mawuli potrebbe fare ancora meglio del suo connazionale, avvalendosi di una maggiore esperienza in categoria grazie alle stagioni con le maglie di Fano, Catanzaro, Ravenna, Samb e Lucchese.

Ieri, inoltre, è stato il giorno dell’ufficialità del ritorno in amaranto di Jacopo Ermini. Il giovanissimo portiere classe 2005, prodotto del vivaio, rientra dopo una buona stagione in prestito alla Castiglionese in Eccellenza e sarà il terzo portiere alle spalle di Trombini e di un nuovo acquisto di esperienza.

A tal proposito, in ballo ci sono sempre i nomi fatti nelle scorse settimane, vale a dire quelli di Lanni del Siena e Melgrati del Lecco.

In entrambi i casi sarà determinante il destino delle due società, a forte rischio di ripartenza dai dilettanti se le rispettive domande di iscrizione in C e B venissero ritenute incomplete. Per il Siena non pare ci siano speranze, mentre per il Lecco qualche spiraglio potrebbe essersi aperto.

Nel frattempo, un primo gruppo di calciatori ha preso parte alle prime visite mediche di rito: sono capitan Settembrini, Lazzarini, Poggesi e, appunto, Ermini.