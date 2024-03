Arezzo, ora due gare per ipotecare i playoff. L’attacco di Indiani tra i più prolifici del girone

di Andrea Lorentini

Quella di Pineto è una vittoria che può rappresentare più di altre partite una svolta in questo finale di stagione. Perché interrompe il digiuno che in trasferta durava da due mesi, perché arrivato contro una diretta concorrente per un piazzamento playoff e perchè consolida gli amaranto all’ottavo posto a + 4 dall’undicesima posizione. Era uno snodo cruciale e l’ l’ha superato di slancio. In riva all’Adriatico la squadra ha fornito ad Indiani le risposte che cercava: per la qualificazione agli spareggi per la B il cavallino c’è. Eccome se c’è. Ormai non ci sono più dubbi. Stavolta a fare la differenza ci si sono messi anche gli episodi ed aver sfruttato i calci piazzati, che tanto hanno fatto penare durante la stagione, è il segno che alla lunga il lavoro paga. L’ nel ritorno ha totalizzato, ad oggi, sei punti in più rispetto all’andata. I numeri certificano la crescita esponenziale del gruppo che adesso può guardare a chi sta davanti senza più bisogno di voltarsi indietro. Nel mirino ci sono Pescara e Pontedera rispettivamente un punto e tre avanti. Scalare ulteriori posizioni non è eresia considerato il livello di maturità e affidabilità raggiunto e anche il calendario, in questo senso, dà una mano. A sei giornate dalla fine, gli amaranto ne dovranno giocare quattro in casa e due sole in trasferta.

Il cammino da qui alla fine non è in discesa, ma nemmeno dei più complicati. Domenica prossima al Comunale arriva il fanalino di coda Fermana, a seguire ancora un turno casalingo contro la Juventus Next Gen. Immaginare di fare bottino pieno e regalarsi una Pasqua a quota 50 è tutt’altro che utopia, ma un obiettivo concreto. Vorrebbe dire mettere già a fine marzo una bella ipoteca sui playoff. Tra le due partite il coefficiente di difficoltà maggiore è quello contro i bianconeri che seguono proprio gli amaranto in classifica. Uno scontro diretto in piena regola, ma potendo sfruttare il fattore campo. A spingere il cavallino c’è l’ottimo rendimento casalingo del periodo con tre successi di fila nelle ultime uscite all’ombra di San Cornelio. Allungare la striscia di vittorie è alla portata. Dopo Fermana e Juventus a domicilio, gli amaranto saranno attesi dalla penultima trasferta stagionale, a Lucca. I rossoneri sono ancora in corsa per entrare nelle dieci e quindi sarà quella un’altra gara decisiva.

Le ultime tre partite vedranno nell’ordine Torres al comunale, Perugia fuori e Sestri Levante in casa. I sardi a quel momento potrebbero essere già sicuri del secondo posto e quindi non avere più troppe motivazioni, il derby alla penultima farà storia a sé, mentre i liguri il 28 aprile potrebbero avere ancora bisogno di punti salvezza, ma quel giorno un posto playoff per l’ potrebbe essere già al sicuro. A Pineto, dopo la rete iniziale di Chiosa, l’ha risolta una doppietta di Pattarello. Il numero dieci non andava a bersaglio proprio dal blitz di Carrara e anche in quell’occasione timbrò due volte il cartellino: si è sbloccato lui e l’ è tornato a vincere fuori. L’esterno veneto è salito a quota 8 agganciando il compagno di squadra Guccione.

Nel complesso le reti dei due fantasisti sono salite a 16 a cui vanno aggiunte le 10 di Gucci e le 3 di Gaddini. Per un totale di 29 da parte del reparto d’attacco. Se andiamo a vedere il confronto con le altre squadre, solo Cesena e Torres rispettivamente con 41 e 31 gol e la vantano un reparto offensivo più prolifico di quello amaranto che si mette dietro attacchi come quelli del calibro di Carrarese, Gubbio e Pescara.