Arezzo, missione compiuta: la fuga continua

AREZZO

2

GHIVIBORGO

O

AREZZO (4-3-3): Trombini; Pericolini, Polvani, Risaliti, Zona; Foglia (29’ st Damiani), Bianchi, Settembrini (23’ st Castiglia); Bramante (41’ st Convitto), Persichini (37’ st Lazzarini), Gaddini (20’ st Pattarello). A disp. Viti, Poggesi, Pretato, Cantisani. All. Indiani.

GHIVIBORGO (4-3-3): Antonelli; Mukaj, Videtta, Terigi, Seminara (41’ pt Della Pina; 32’ st Del Carlo); Bachini, Nottoli (14’ st Zini), Campani (32’ st Sgherri); Mata (40’ st Del Dotto), Tiganj, Bongiorni. A disp. Becchi, Rotunno, Bertonelli, Izzi. All. Maccarone.

Arbitro: Tomasi di Lecce (Librale-Manni).

Reti: pt 14’ Risaliti; st 12’ rig. Gaddini.

Note: al 39’ st espulso Videtta per somma di ammonizioni. Ammoniti Terigi; Gaddini. Recuperi 1’-5’. Spettatori 1902.

AREZZO - L’Arezzo vince, convince e resta davanti a tutti. Contro il Ghiviborgo gli amaranto dominano in lungo e in largo, rischiando in un paio di frangenti ma fallendo occasioni in serie nel finale per arrotondare il 2-0 maturato con le reti di Risaliti e di Gaddini, al sesto gol nelle ultime sei gare, dal dischetto. La giornata al Comunale era partita con il ricordo di Lauro Minghelli, a 19 anni dalla morte avvenuta il 15 febbraio 2004: la curva porta il suo nome.

Poi, dopo una breve fase di studio, l’Arezzo ha preso le redini della sfida, vedendo ben presto premiato il proprio forcing: è il 14° quando Gaddini calcia una punizione velenosa dalla sinistra che attraversa tutta l’area e viene ribadita in rete sul secondo palo da Risaliti, al quarto gol in campionato. Gli ospiti accusano il colpo e il Cavallino si rende ancora pericoloso con Foglia, Gaddini e Bramante in rapida successione. Il gol del raddoppio però resta in canna e così i lucchesi prendono coraggio, colpendo un palo clamoroso con Bongiorni al termine di un’azione insistita poco prima del duplice fischio. L’appannamento del Cavallino viene cancellato all’intervallo e la formazione di Indiani rientra dal tunnel con rinnovata convinzione. Dopo soli dieci minuti l’episodio che indirizza definitivamente la gara: Bramante imbecca in profondità Persichini che viene steso in area da Antonelli in uscita. Per Tomasi è rigore che Gaddini non fallisce, continuando nel suo momento d’oro.

Il sostituto di Gucci in attacco fallisce poco dopo il punto del 3-0, poi sono gli ospiti a sfiorare il gol con un erroraccio sottoporta dell’ex Zini. Le occasioni fioccano: è incredibile quella sulla testa del subentrato Pattarello, che si divora un gol a pochi passi da Antonelli. Il numero 10 comunque entra bene in partita e costringe Videtta al fallo al 38° che gli costa l’espulsione.

Da quel momento non c’è più storia, l’Arezzo spreca una serie di ripartenze ma porta a casa l’intera posta che permette di mantenere due punti di vantaggio sulla Pianese e allungare sul Poggibonsi terzo, che crolla in casa contro la Sangiovannese e scivola a sette punti di distacco.

