Arezzo, l’ultima fatica poi la corsa tricolore Indiani ha sete di scudetto e cambia tattica

L’Arezzo domenica concluderà la stagione regolare con la trasferta di Poggibonsi, ininfluente ai fini della classifica. L’obiettivo è già in tasca da quasi tre settimane e la testa già alla prossima serie C, anche se ci sarà pure una poule scudetto da onorare. La curiosità dei tifosi è tutta sulla squadra che verrà: quanti giocatori della rosa attuale rimarranno, chi verrà acquistato e su quali profili si punterà. Il tema è prematuro ma è legato a doppio filo anche con il principale assetto tattico che il confermato tecnico Paolo Indiani vorrà adottare. Quest’anno, l’allenatore di Certaldo è stato piuttosto integralista, privilegiando il 4-3-3 con cui aveva trionfato anche l’anno prima. Scelta ripagata dai risultati e che potrebbe rappresentare la strada da seguire anche per il prossimo futuro in Lega Pro. Il livello però si alza e l’Arezzo non sarà più la favorita da battere. Anzi, gli amaranto si presenteranno ai nastri di partenza da neopromossi e spesso potranno non avere i favori del pronostico. Perciò non va esclusa la possibilità di un adeguamento del sistema di gioco alla necessità, anzitutto, di consolidare il professionismo ritrovato. In passato Indiani in C ha spesso adottato anche il 3-5-2, anche con lo stesso Paolo Giovannini come direttore, come negli anni di Pontedera.

Un assetto che rappresenta spesso un usato sicuro per garantire compattezza a squadre che hanno come obiettivo la salvezza o, diversamente, quando c’è da ottenere punti dopo periodi di magra: Capuano ne ha fatto un mantra del calcio e nei suoi due anni ad Arezzo lo ha usato con costanza. Il tecnico lucano affermava che è il modulo che permette di coprire meglio ogni zona di campo. Dopo di lui è stato impiegato anche da Sottili per arginare il calo di rendimento dei suoi, da Pavanel negli intensi mesi della "Battaglia Totale" e anche da Di Donato per racimolare punti dopo un inizio stentato nel 2019. Lo stesso Indiani, in questa stagione, lo ha tirato fuori dal cilindro nei minuti finali di gare ancora aperte per difendere il vantaggio e portare a casa punti decisivi nella volata al primo posto. Se Giovannini dovesse consigliare al tecnico di tenersi buona questa alternativa tattica anche per la C, anche le valutazioni di mercato cambierebbero: il direttore cercherebbe profili adatti anche per questo abito tattico, come un difensore centrale d’esperienza in più, esterni in grado di coprire tutta la fascia e agire come quinti di centrocampo e, soprattutto, almeno una punta centrale di ruolo. Intanto, però, a Poggibonsi c’è l’ultima tappa del campionato: che sia 4-3-3 o 3-5-2, sarà l’ultimo saluto al girone E di serie D. Tutti si augurano che sia un addio.

Luca Amorosi