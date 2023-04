Arezzo, l’ora delle scelte Chi sono i baby a rischio

di Andrea Lorentini

Dopo due giorni di riposo l’Arezzo è tornata ad allenarsi e alla ripresa la parola d’ordine è stata: evitare altre figuracce. Sia chiaro, il 5-0 contro il Tau è stato pesante, ma finirà agli annali solo come mero dato statistico. Tra poco nessuno se lo ricorderà, perché finirà nel dimenticatoio di una stagione che, legittimamente, passerà alla storia come quella del ritorno in serie C.

Eppure la sconfitta su sintetico di Ghivizzano non è piaciuto né a Indiani, né a Giovannini che hanno parlato alla squadra chiedendo di ritrovare in fretta la necessaria soglia di attenzione e concentrazione. Le ultime due gare di campionato (Trestina in casa, Poggibonsi fuori) dovranno essere affrontate con la giuste motivazioni per preparare al meglio la poule scudetto. Questo, in sintesi, l’input inviato ai calciatori da allenatore e direttore generale. La società ci tiene a far bene nell’appendice che assegnerà il titolo tricolore dei dilettanti. Fregiarsi dello scudetto nell’anno del centenario renderebbe ancora più speciale il 2023. Le prossime partite rappresentano anche un banco di prova per quei giocatori che hanno avuto meno spazio o che devono meritarsi ancora la conferma.

Gli indiziati sono i vari Pretato, Arduini e Persichini che non hanno saputo cogliere la prima occasione che Indiani ha offerto loro anche se a parziale giustificazione va detto che la gara contro il Tau è stata condizionata dall’espulsione di Risaliti. Giudizio, dunque, sospeso in attesa della riprova. Ma l’interrogativo che i prossimi giorni dovranno sciogliere è se l’allenatore amaranto vorrà dare loro una nuova opportunità oppure già da domenica prossima tornerà a schierare l’usato sicuro e quindi dentro nuovamente dall’inizio i vari Settembrini, Castiglia e Gucci, rimasti inizialmente a riposo in Garfagnana. Discorso a parte per il portiere Viti che nonostante i cinque gol presi, ha confermato le buone potenzialità già espresse durante la stagione quando, anche per la distribuzione delle quote, è stato chiamato a sostituire Trombini. Incolpevole sulle segnature avversarie, il classe 2004 si è comunque messo in luce con alcuni interventi di alta scuola. Domenica contro il Trestina saranno assenti per squalifica Lazzarini e Risaliti.

Intanto la società, in occasione della partita di domenica contro il Trestina invita i propri sostenitori ad acquistare in prevendita il tagliando di ingresso allo stadio comunale al fine di evitare code al botteghino e ai cancelli di ingresso, senza contare che l’acquisto del tagliando in prevendita – anche online sul circuito Ticketone – comporta un importo inferiore rispetto all’acquisto alla biglietteria di viale Gramsci il giorno della partita.

I biglietti sono acquistabili nei seguenti punti vendita: Point New Energy Gas e Luce, Hotel Gema, Tabaccheria del Bagnoro, Vieri Dischi e Tabaccheria Francini. I bambini sotto ai 6 anni hanno l’ingresso gratuito. Nonostante la serie C sia già acquisita si prevede, comunque, un buon afflusso di pubblico che poi al termine della partita si riverserà in piazza della Libertà per la festa promozione.