Arezzo, la corsa "Sei alle Sei" abbraccia il centro stamattina

Gara podistica all’alba: un classico, la corsa “Sei alle Sei” in programma stamattina. Un percorso che abbraccia tutto il centro: da via Niccolò Aretino a via Spinello, da Guido Monaco a San Francesco dal Prato a piazza Grande. Un percorso sul quale sarà interdetto il traffico, durante il passaggio degli atleti. Ma se ne accorgeranno solo i più mattinieri.