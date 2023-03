Arezzo, Indiani ritrova i big dell’attacco

di Andrea Lorentini

Ventotto giornate di campionato, ventisette formazioni differenti. Per Paolo Indiani il motto "squadra che vince non si cambia" non vale certamente. La statistica dice, infatti, che solo nelle prime due giornate (debutto a Orvieto e in casa contro il Gavorrano) sono stati schierati gli stessi undici. Dalla terza in poi è sempre variato almeno un elemento in partenza. Una filosofia che in alcuni momenti ha attirato anche qualche critica verso il tecnico di Certaldo, ma che ha rappresentato invece una strategia lungimirante per sfruttare la profondità e la qualità della rosa a sua disposizione. Ha trasformato quello che può apparire un paradosso in un punto di forza anche per la gestione del gruppo dove tutti si sentono importanti e titolari. E siccome la matematica non è un’opinione e l’Arezzo veleggia in testa con sette punti di vantaggio sulla seconda, ha avuto ragione lui.

"I ragazzi si allenano sempre al massimo durante la settimana e meriterebbero tutti di giocare. Per impegno e qualità. Per questo ritengo giusto effettuare delle turnazioni per dare spazio anche a chi in certi momenti ne ha avuto meno" ha ripetuto come un mantra durante l’anno.

Un concetto che l’allenatore amaranto ha ribadito anche dopo l’ultima vittoria contro il Montespaccato quando, a sorpreso un po’ tutti, per le scelte iniziali. Contro i laziali la differenza l’ha fatta chi è subentrato dalla panchina, Convitto in primis, a dimostrazione che l’Arezzo può contare su almeno 15-16 giocatori che si equivalgono e quindi permettersi di cambiare in corsa senza abbassare la qualità in campo. E qui il merito va al dg Giovannini che ha saputo costruire e poi correggere in corsa la rosa mantenendola sempre di primissimo livello. Nel frattempo la sosta sarà utile per recuperare gli acciaccati.

In questo senso arrivano segnali confortanti da Persichini che sembra aver ormai smaltito il mal di schiena che lo ha bloccato nelle ultime settimane, così come Gucci che nell’ultimo mese ha stretto i denti scendendo in campo con una vistosa fasciatura al ginocchio dolorante.

Anche Gaddini sta molto meglio e nel giro di qualche giorno dovrebbe riaggregarsi definitivamente al gruppo. La gestione dell’esterno classe 2002, capocannoniere della squadra con 8 reti, è una delle criticità con le quali Indiani ha dovuto fare i conti non avendolo avuto quasi mai al massimo della condizione.

Recuperarlo al cento per cento significherebbe avere a disposizione un’arma letale per la fase cruciale della stagione. Un po’ più indietro il difensore Poggesi che sta svolgendo ancora terapie. Ieri la squadra ha svolto una doppia seduta, mentre oggi è in programma un allenamento pomeridiano. Domani invece sessione mattutina. Domenica libera e poi da lunedì si tornerà a fare sul serio mettendo nel mirino la trasferta sul neutro di Poggibonsi, a porte chiuse, contro il Grosseto.