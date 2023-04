Arezzo-Indiani, prove tecniche per il bis

di Luca Amorosi

"Dopo questa vittoria avanti insieme per scrivere la storia".

Così recitava lo striscione mostrato dalla Curva Sud domenica durante la partita contro il Tau Altopascio disputata a Ghivizzano. Un appello a una continuità tecnica che ad Arezzo è quasi sempre mancata negli ultimi venticinque anni. Proprio ieri, ad esempio, si ricordava la vittoria del campionato di serie C1 e la promozione in B del 2004, l’ultimo trionfo prima di questo. Nemmeno in quel caso, però, arrivò la conferma dell’allenatore: Mario Somma, un po’ per divergenze con l’allora presidente Piero Mancini, un po’ per volontà propria, se ne andò ad Empoli e lì centrò un’altra promozione, stavolta in A. Dopo di lui, si susseguirono Marino, Tardelli, Gustinetti (che sfiorò i playoff per la A) e addirittura Conte e Sarri, che avrebbero avuto una carriera luminosa ma che non riuscirono a salvare il Cavallino. Dopo la retrocessione in Lega Pro, tanti altri ribaltoni: De Paola, Cuoghi e Fraschetti il primo anno; Cari e Ugolotti il secondo; Semplici (che oggi allena in A) e Galderisi al terzo, prima della mancata iscrizione del 2010. Anche in D si sono succeduti tanti tecnici, anche come conseguenza dei cambi ai vertici societari. Solo Capuano, dopo il ripescaggio in C del 2014, è durato più di una stagione.

Ma non due piene, perché fu esonerato nel 2016, a tre giornate dal termine. Dopodiché, nel 2017 a Sottili fu fatale la prematura uscita ai playoff contro la Lucchese. Pavanel, che era subentrato a Bellucci, preferì lasciare dopo aver vinto la "Battaglia Totale", mentre Dal Canto accettò la corte del Siena dopo una ottima stagione terminata solo con l’eliminazione nelle semifinali playoff contro il Pisa.

Il resto è storia recente: l’avventura di Di Donato fu interrotta dal Covid, poi Potenza, Camplone e Stellone si alternarono durante l’ultima disastrosa annata in C e infine Mariotti e Sussi si sono avvicendati nella scorsa deludente stagione. Ora che finalmente in amaranto c’è un tecnico esperto e navigato, che ha mantenuto la nomea di allenatore vincente in D e capace di ben figurare anche in terza serie, è evidente dunque che la tifoseria lo vorrebbe rivedere al Comunale anche il prossimo anno. Lo stesso vale per la società, che dopo aver blindato il direttore Paolo Giovannini, vorrebbe proseguire anche con l’altro Paolo, in nome di una linea programmatica ben precisa. Da Indiani, però, nei giorni scorsi sono sempre arrivate dichiarazioni che potremmo definire quantomeno prudenti. Da una parte sicuramente la permanenza ad Arezzo in C, in una piazza che lo stima e sulle ali dell’entusiasmo, è gradita.

Dall’altra, però, il tecnico di Certaldo vuole risedersi a un tavolo per avere garanzie tecniche, ancor prima che economiche. Possibile che la sua volontà sia quella di fare un campionato ambizioso e di avere, di conseguenza, una rosa all’altezza: negli ultimi anni si è abituato a vincere ed è possibile che voglia continuare a farlo. Ecco che allora le sirene da Livorno, con la prospettiva di giocare ancora una volta per primeggiare, potrebbero in qualche modo sedurlo. Il presidente Manzo, comunque, ha dalla sua due fattori rilevanti per far presa su Indiani: il fatto di ritornare nel professionismo e la possibilità di collaborare ancora con un amico e con un direttore come Giovannini. L’ultima parola spetterà al tecnico, ma i presupposti affinché rimanga non mancano di certo.