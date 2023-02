Arezzo, Indiani ci crede: "Pronti al colpo"

di Luca Amorosi

L’Arezzo che scende in campo oggi fuori casa contro il Seravezza Pozzi vuole dare continuità a una "vittoria nuova". Così l’allenatore amaranto Paolo Indiani ha definito il successo casalingo contro il Flaminia Civita Castellana di domenica scorsa, per il modo in cui è arrivato e per l’atteggiamento messo in campo dai suoi. Adesso, però, urge necessariamente proseguire su questa strada per provare il sorpasso sulla Pianese capolista. Il gioco resta il mezzo per raggiungere il risultato, ma questo ha la precedenza assoluta e se c’è da giocare sporco, il Cavallino deve indossare l’elmetto e battagliare: "Domenica scorsa per noi ha rappresentato un insegnamento importante per arrivare all’obiettivo e dobbiamo continuare con prestazioni su questa falsariga, prestando sempre maggiore attenzione anche ad aspetti diversi dalla manovra e dal bel gioco", ha precisato ieri Indiani durante le consuete interviste della vigilia.

Anche perché i padroni di casa al momento sono la squadra più in salute del girone E: "Nelle ultime sette giornate hanno fatto più punti di tutti e anche prima del cambio di guida tecnica avevano mostrato segnali di ripresa. C’è da dire le vittorie le hanno fatte in trasferta, mentre in casa hanno pareggiato le ultime tre. Tuttavia, hanno il capocannoniere del girone e tanta qualità", ha avvisato il tecnico amaranto. L’Arezzo, però, è al completo o quasi: l’unico che potrebbe non essere della partita è Convitto, che nelle ultime sedute di allenamento ha accusato un fastidio muscolare. Anche nella rifinitura di ieri ha svolto solo lavoro parziale e lo staff potrebbe non rischiarlo, anche se ne sta valutando la condizione fisica ora per ora. Tutti gli altri sono abili e arruolabili, ma per Indiani l’abbondanza non è certo un problema: "Una squadra che vuole lottare per vincere o ha programmato di ambire alla vittoria deve avere una panchina lunga". Abbondanza significa anche tante possibilità di scelta e, di conseguenza, tanti ballottaggi. Sicuri del posto sembrano solo Gucci al centro del tridente e Castiglia a centrocampo. Per il resto, Trombini dovrebbe ancora essere preferito a Viti tra i pali, il che comporterebbe l’impiego di Pericolini come terzino destro. Polvani, Risaliti e Lazzarini si giocano due maglie al centro, con il classe 2000 che potrebbe essere anche nuovamente dirottato sulla corsia di sinistra, dove altrimenti giocherà Zona.

In mezzo, Bianchi sembra in vantaggio sui coetanei Arduini e Damiani, anche se il giovane di proprietà dell’Udinese ha dato buoni segnali al tecnico durante il test di giovedì: "Rispetto alle settimane scorse ho visto un giocatore pronto a dare una mano". Il terzo posto in mediana se lo giocano Settembrini e Foglia, mentre davanti Gaddini e uno tra Bramante e Pattarello completeranno il tridente. A Seravezza si giocherà in un sintetico di ultima generazione rimesso a nuovo nei mesi scorsi e il Cavallino sarà sostenuto da circa duecento tifosi amaranto.