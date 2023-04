Arezzo in ansia per Indiani: rinnovo a rischio

di Luca Amorosi

La sfida odierna contro il Tau Altopascio a Ghivizzano rischia di finire ancor più in secondo piano di quanto già non fosse, a promozione già ottenuta. A calamitare l’attenzione, anzi la preoccupazione, dei tifosi sono alcune dichiarazioni rilasciate dal tecnico Paolo Indiani alla vigilia, che aprono scenari imprevedibili sul suo futuro. "Il rinnovo automatico c’era, ma dobbiamo ricontrattare. È ovvio che mi piacerebbe fare una serie C qua, ma ci dobbiamo incontrare e parlarne...". Poi, la frase più spiazzante: "Sarei un bugiardo se dicessi che abbiamo già fatto tutto e sarò l’allenatore dell’Arezzo".

Probabile che a cantare siano le sirene da realtà importanti della Toscana come il Livorno, ma anche Pistoiese o Grosseto che cercano un tecnico esperto per centrare il bersaglio grosso nella prossima stagione. Giovannini punterà sul rapporto di amicizia, oltre che professionale, e sulla prospettiva di un campionato pro per convincerlo a restare. Un eventuale addio di Indiani costringerebbe infatti a una deviazione da un percorso tecnico che pareva già ben delineato e rappresenterebbe l’ennesimo cambio di panchina che ha caratterizzato la storia dell’Arezzo negli ultimi 25 anni: dopo Cosmi, solo Capuano è rimasto più di una stagione. Anche a fronte di annate positive o vincenti (Somma, Gustinetti, Pavanel e Dal Canto) per un motivo o per l’altro si è sempre arrivati ai saluti. La speranza di società e tifosi è che la storia non si ripeta.

Venendo al campo, Indiani ha invece dato rassicurazioni. "Da giovedì abbiamo riattaccato la spina per rispetto del campionato, degli avversari e dei nostri tifosi".

Intanto i baby amaranto della Juniores dilagano contro la Pistoiese nella sfida decisiva di ieri al Comunale. La squadra di Bernardini infatti rifila un sonoro 7-0 alla formazione arancione, conserva il primo posto del girone a passa così alla fase regionale tra gli applausi dei sostenitori giunti in curva Minghelli. In gol sono andati Artini, Suzzi, Cantisani, Bonavita (doppietta) e Zhupa (doppietta).

COSÌ IN CAMPO (ORE 15)

TAU ALTOPASCIO (3-5-2): Di Biagio; Cartano, Mancini, Vannucci; Borgia, Pietrelli, Meucci, Antoni, Innocenti; Carcani, Cesaretti. A disp. Filippis, Mancini, Quilici, Zini, Anzilotti, Pratesi, Capparella, Becucci, Villanova. All. Favarin.

(4-3-3): Viti; Pericolini, Pretato, Polvani, Poggesi; Foglia, Bianchi, Arduini; Bramante, Persichini, Convitto. A disp. Trombini, Lazzarini, Risaliti, Zona, Settembrini, Damiani, Gaddini, Pattarello, Gucci, Cantisani. All. Indiani.

Arbitro: Leorsini di Terni.