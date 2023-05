Arezzo, il progetto tecnico va avanti

di Luca Amorosi

La stagione attuale deve ancora finire ma l’Arezzo ha già le idee chiare per la prossima, quella del ritorno in C e del centenario del sodalizio amaranto. Lo testimonia il comunicato uscito nel pomeriggio di ieri che annuncia la permanenza di Federico Vettori come allenatore in seconda. "Nonostante l’interesse mostrato da alcuni club nei confronti del tecnico e la possibilità di poter intraprendere un percorso alla guida di una prima squadra – si legge – Vettori ha deciso di sposare anche nella prossima stagione il progetto del Cavallino".

Dopo il rinnovo di Indiani, quindi, arriva un altro nero su bianco di fondamentale importanza per dare continuità al progetto tecnico. L’ex capitano del Pontedera in un primo momento sembrava intenzionato a provare un’esperienza da primo allenatore, poi ha prevalso invece l’opportunità di continuare a lavorare in uno staff affiatato e di livello, in categoria superiore e presumibilmente con buona parte dei calciatori di questa stagione. In una recente intervista, infatti, il direttore generale Giovannini ha fatto capire che lo staff tecnico sarà confermato in blocco: si attendono a breve, quindi, anche gli annunci di Nannizzi come match analyst, Pecorari come preparatore atletico e Magi come allenatore dei portieri. Ciò permetterà di proseguire il lavoro improntato in questa stagione e che ha dato i frutti sperati. Anche la rosa non verrà stravolta e questo rappresenta un’eccezione nella storia recente del Cavallino: lo stesso Giovannini lo scorso anno trattenne in amaranto solo due calciatori dell’annata precedente, ma ora la musica è cambiata.

Innanzitutto, la rosa verrà allungata a 22 giocatori di movimento più tre portieri. Il direttore ha anche affermato che quattro calciatori godevano del rinnovo automatico in caso di promozione: probabile che due di loro siano capitan Settembrini e Castiglia, che erano scesi di categoria per tornarvi con la maglia amaranto. Altro aspetto degno di nota è la permanenza dei giovani: per non perderli a zero a luglio, il direttore cercherà di rinnovare loro il contratto per poi fare le dovute valutazioni.

Ma i programmi proseguono anche sulle strutture: confermato l’avanzamento dei lavori per la realizzazione del centro sportivo a Rigutino, che sarà dotato di nuovi spogliatoi, sala stampa, tribuna coperta e servizio bar e ospiterà già il ritiro precampionato di quest’estate.

Da metà giugno, invece, partiranno le operazioni di rifacimento del manto erboso del Comunale affinché sia in condizioni migliori per l’inizio della serie C. L’Arezzo, insomma, attende la Giana Erminio al Comunale per la prima gara della poule scudetto, ma guarda già al futuro.