Arezzo, il Foglia che non ti aspetti E Settembrini finisce tra le riserve

di Andrea Lorentini

Nell’Arezzo pratico e concreto delle ultime due giornate che ha ritrovato la testa della classifica in solitario, c’è un protagonista inatteso, Fabio Foglia. Titolare sia contro Flaminia che Seravezza al posto del capitano Settembrini. Una doppia titolarità che rappresenta il segnale forte di come il 33enne centrocampista di Giulianova abbia scalato le gerarchie di Indiani e si candidi ad un ruolo da protagonista in questo finale di stagione. Per dirla come Venditti, certi amore non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano, e così è stato tra Foglia e l’Arezzo. Fabio è tornato a vestire l’amaranto a dicembre, da svincolato, dopo aver chiuso la sua esperienza Pontedera. Giovannini che lo aveva avuto proprio in granata ha puntato ancora su di lui. Una condizione da ritrovare, una concorrenza importante in mediana lo avevano relegato al ruolo di riserva fino adesso. Poi la svolta dopo la sconfitta di Terranuova. Indiani cambia: fuori Settembrini, dentro Foglia.

Domenica a Seravezza ha fornito l’assist per il gol partita di Gaddini. In campo per novanta minuti, ha mostrato sprazzi del vero Foglia, quello che i tifosi del cavallino avevano ammirato a lungo nella sua prima esperienza all’ombra di San Cornelio quando aveva collezionato oltre 160 presenze e 12 gol. Il suo ritorno, va detto, era stato accolto con un certo scetticismo. Non per il valore del giocatore, ma per la lunga inattività e per le ultime stagioni non troppo brillanti complice anche un grave infortunio. Ed, invece, proprio nel momento decisivo, l’Arezzo può contare su un titolare in più. L’altra faccia della medaglia è quella di Andrea Settembrini. Una doppia esclusione consecutiva che non può passare inosservata. Perchè è il capitano, è aretino, è il giocatore più rappresentativo. Era rimasto fuori solo per squalifica (contro Ostiamare e Orvietana), mai per scelta tecnica.

Uno spezzone finale contro il Flaminia, novanta minuti in panchina a Seravezza. Dopo la debacle di Terranuova ha pagato lui il prezzo più alto.

Indiani, legittimamente, fa le sue scelte e non deve guardare in faccia nessuno. I risultati hanno dato ragione al tecnico e quindi il bene dell’Arezzo va sopra al singolo interesse personale. Una stagione in chiaro scuro quella della mezz’ala di Montagnano. Qualche momento di nervosismo di troppo, condito da un’espulsione, e un paio di rigori falliti. Al netto di qualche basso, resta un giocatore fondamentale. Di sicuro stare fuori non gli farà piacere, ma potrebbe servire a ricaricarlo. Per la volta finale c’è bisogno di tutti a cominciare dal capitano.

Intanto la squadra ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione in vista della gara casalinga contro il Ghviborgo. Sarà certamente assente Niccolò Gucci che è stato squalificato per una giornata del giudice sportivo. Era diffidato e il cartellino gallo rimediato a Seravezza ha fatto scattare lo stop per il centravanti. Nella prima seduta della settimana ha lavorato con il resto del gruppo anche Roberto Convitto che ha smaltito l’affaticamento muscolare che lo aveva costretto a saltare la trasferta in Garfagnana.