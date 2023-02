Arezzo, gira tutto intorno a Gaddini Tiganj provoca con l’esultanza choc

di Andrea Lorentini

Dopo il giorno di riposo concesso alla squadra, Indiani nasconde l’Arezzo da occhi indiscreti per provare la formazione da opporre domani al Ghiviborgo. Allenamento a porte chiuse ieri, si replica questa mattina per la rifinitura.

A mettere un po’ di pepe alla vigilia della gara di domani ci ha pensato Erwin Tiganj, centravanti del Ghiviborgo, che ha caricato sul proprio profilo social la foto dell’esultanza irriverente sotto la curva sud di cui si rese protagonista lo scorso anno quando segnò al comunale con la maglia del Follonica Gavorrano. Per la serie: sarebbe stato molto meglio evitare.

Senza Gucci squalificato, il tecnico amaranto dovrà per la prima volta cambiare centravanti. Da quando è arrivato in amaranto, infatti, l’ex Vis Pesaro è sempre stato titolare eccezion fatta per la gara d’esordio, contro il Grosseto, iniziata dalla panchina. Al di là di chi occuperà lo spazio al centro del tridente, il reparto offensivo ruoterà ancora una volta intorno a Mattia Gaddini, il vero trascinatore dell’Arezzo nell’ultimo periodo. Cinque gol nelle ultime cinque giornate, con le sue reti è stato decisivo per la rimonta in classifica e il contro sorpasso alla Pianese. Il 20enne originario di Lucca ha dimostrato di avere tutti i mezzi per imporsi.

Velocità, rapidità di esecuzione, capacità di segnare con entrambi i piedi sono dettagli che fanno la differenza per un esterno offensivo. Per caratteristiche è probabilmente il calciatore che meglio si sposa con la filosofia di calcio di Indiani. Adesso che i problemi muscolari sembrano definitivamente alle spalle sta trovando la continuità. Sia che giochi a destra sul piede forte che sul lato opposto a piede invertito riesce a fare la differenza. Sente la porta e ha quell’abilità nell’intuire con anticipo l’intenzione del compagno per smarcarsi dal difensore e andare a chiudere per la battuta a rete. Ha la media realizzativa più alta di tutti (7 reti totali in appena 12 apparizioni). E in questo dato c’è tutta la sua qualità, ma anche il cruccio maggiore perché la fragilità muscolare gli ha fatto saltare ben 11 partite su 23.

Nel girone d’andata è stato spettatore o quasi. Con lui a pieno regime anche nella prima parte di stagione, probabilmente l’Arezzo avrebbe avuto molti meno problemi considerato, al contrario, le difficoltà nel buttarla dentro palesate del resto degli attaccanti.

Gaddini aveva richieste dai professionisti già in estate, ma scelse la proposta dell’Arezzo e del direttore Giovannini. L’obiettivo resta quello di scalare le categorie. Il primo passo è conquistare la serie C con l’Arezzo e farlo da protagonista. Ad oggi i fatti gli stanno dando ragione.

Ci sono davanti ancora 11 giornate per la consacrazione definitiva. Alle doti tecniche abbia poi un altro vantaggio non indifferente: è un under e quindi permette a Indiani di liberare la casella del 2002 in altra zona del campo. Ad esempio togliendo una quota in difesa e offrendo la possibilità di disporre una linea arretrata per tre quarti over in quelle partite nelle quali necessita una maggiore esperienza là dietro. È accaduto contro la Flaminia quando ha piazzato Lazzarini terzino sinistro con Polvani e Risaliti al centro e il solo Pericolini come under.