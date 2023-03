Arezzo e Pianese: scacco matto in sette mosse

Meno sette giornate alla fine della regular season, sette come i punti di margine del Cavallino sulla Pianese che insegue gli amaranto. Dopo la vittoria (storica) nel derby contro il Livorno ogni tifoso ha iniziato a memorizzare le tappe che separano la truppa di Paolo Indiani da qui al termine della stagione, soprattutto facendo un confronto con il cammino della formazione amiatina. Un duello a distanza che proseguirà questo fine settimana, alla vigilia della sosta per il torneo di Viareggio, con l’Arezzo che affronterà sabato in anticipo alle 15 il Montespaccato.

È il quarto incrocio tra gli amaranto e i laziali nella storia quasi secolare del Cavallino e fin qui è stata registrata solo ed esclusivamente la crocetta del pari. I laziali sono reduci da due vittorie e tre pareggi di fila, bomber Calì è in forma, anche se fuori casa hanno messo insieme nove punti. È la penultima della classe il Montespaccato, probabilmente verrà ad alzare le barricate al Comunale, e per l’Arezzo più che campo aperto ci sarà bisogno di trovare il grimaldello giusto per espugnare il fortino azzurro.

La Pianese giocherà domenica conoscendo il risultato degli amaranto contro un Città di Castello sempre in zona rossa e in caduta libera con sei partite senza successi. Dopo la sosta per l’Arezzo trasferta sul neutro di Poggibonsi a porte chiuse contro un Grosseto che ha bisogno di ritrovare il ritmo salvezza. Partita con difficoltà ‘tre su cinque’ soprattutto per questioni ambientali: per la seconda volta in stagione (la prima fu a Montespaccato) l’Arezzo non avrà la spinta della curva Minghelli.

Avversario ostico però anche per la Pianese che va all’Ardenza con il Livorno. I labronici sono reduci dal poker subito nel derby, ma è chiaro che adesso dovranno portare la propria nave in porto provando a chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico cercando il miglior piazzamento playoff. Proseguendo il cammino per l’Arezzo ecco due impegni casalinghi.

Il giovedì di Pasqua c’è l’Ostia Mare, che all’andata infilò tre reti al Cavallino, e che staziona ai margini della zona rossa della graduatoria. Nello stesso giorno ecco il Montespaccato sull’Amiata, con i bianconeri che poi verranno ad Arezzo.

Il 16 aprile lo scontro diretto, il big match assoluto. L’Arezzo dovrà puntare al massimo in una sfida dove il Cavallino spera di poter avere il supporto di un Comunale al gran completo. Partita nettamente più difficile, almeno sulla carta, per gli ospiti anche se il fattore ambientale e le pressioni sono un boomerang se non si è pronti mentalmente. Da qui il rush finale. L’Arezzo avrà il sintetico di Altopascio contro il Tau per cancellare il ko dell’andata (1-2) ospitando poi uno Sporting Trestina ad oggi invischiato nella lotta per non retrocedere, quindi spingendosi in casa di un Poggibonsi all’ultima giornata con la speranza di aver chiuso tutti i giochi.

Per la Pianese ecco l’Ostia in casa, il Grosseto e il Tau. Tre avversarie che dovranno sudare i punti per la salvezza o che potrebbero aver anche trovato l’allungo giusto nel frattempo. Ad oggi l’unica certezza è non dover fare calcoli ma pensare giornata dopo giornata. Il traguardo è ancora lontano.