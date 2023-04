Arezzo e Indiani: due settimane per la verità

di Andrea Lorentini

La deadline l’ha fissata Paolo Giovannini: entro la fine del campionato si metterà al tavolo e ascolterà le ragioni di Indiani. Dal faccia a faccia tra dg e allenatore si capirà definitivamente quello che sarà il futuro del tecnico di Certaldo. Entro il 7 maggio, dunque, si saprà se l’uomo della decima promozione in carriera proseguirà sulla panchina dell’Arezzo anche in serie C. Giovannini, dal canto suo, la scelta l’ha già fatta. Per lui Indiani è l’allenatore anche della prossima stagione e, l’ha ribadito pubblicamente, si augura di poter proseguire insieme anche in virtù dell’amicizia che lega i due. Dubbi non ne ha il direttore generale forte di un accordo siglato all’inizio della stagione che prevedeva il rinnovo automatico in caso si conquista della Lega Pro. Giovannini nel post partita di Ghivizzano ha sottolineato un aspetto importante, ovvero che quello che aveva prospettato in termini di progettualità ad Indiani si è poi realizzato. L’attendismo del tecnico, probabilmente, un pò lo ha sorpreso, ma non sembra preoccuparlo più di tanto. Indiani, al contrario, sulla sua permanenza in amaranto continua a rimanere enigmatico ribadendo che prima bisogna parlare di programmi e ricontrattare i termini dell’accordo. In sostanza prima di firmare il rinnovo vuole capire le prospettive sportive ed economiche.

Da quanto trapela contatti con altri club non ne avrebbe avuti e guardando al panorama della serie D di panchine appettibili non sembrano essercene molte dove poter andare eventualmente a caccia dell’ennesima promozione. A Livorno, infatti, il nome caldo per la casella dell’allenatore sembra essere quello di Vitaliano Bonuccelli che dopo aver condotto la Pianese al secondo posto in campionato è finito nel mirino dei labronici dove potrebbe ricomporre l’accoppiata con Francesco Cangi individuato quale nuovo direttore sportivo dopo il no di Giovannini. L’ alternativa potrebbe essere la Pistoiese nel caso perdesse la volata promozione contro la Giana Erminio, mentre pare più difficile accasarsi a Grosseto, peraltro in piena bagarre salvezza, dove c’è Vetrini con il quale i rapporti non sono proprio idilliaci. Indiani è ad un bivio: rimettersi in gioco in serie C e dare continuità al progetto iniziato la scora estate oppure andare a caccia di una nuova impresa? Già lo scorso anno lasciò il San Donato appena condotto in Lega Pro, ma la situazione era molto differente da quella odierna.

Allora c’era la prospettiva di tornare a lavorare con Giovannini in una piazza come Arezzo. Stavolta il cambio rischia di trasformarsi in un salto nel buio. Ovvio che nessuno verrà trattenuto con la forza, però, la sensazione che i margini per trovare un’intesa ci siano. Nel frattempo i tifosi non hanno dubbi: vogliono che Giovannini e Indiani proseguano insieme. A Ghivizzano hanno intonato più volte cori per entrambi ed esposto uno striscione eloquente su quello che è il loro auspicio. "Dopo questa vittoria avanti insieme per riscrivere la storia".

Ancora pochi giorni e sapremo se di questa storia verrà scritto un nuovo capitolo ancora con gli stessi protagonisti.