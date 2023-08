Arezzo, Cutolo punta tutto su Kozak "È il bomber giusto per sognare"

di Andrea Lorentini

"La rosa è completa. Resteremo alla finestra per valutare eventuali movimenti, ma sui giovani". A tre settimane dall’inizio del campionato, Nello Cutolo fa il punto analizzando le operazioni di mercato e le prospettive dell’Arezzo. "Insieme a Paolo Giovannini ci siamo mossi in anticipo per permettere ad Indiani di avere il tempo necessario per lavorare con l’intero organico". Il direttore sportivo è soddisfatto del lavoro?

"Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi da un punto di vista tecnico e umano. In un gruppo contano gli equilibri e crediamo di aver scelto i nuovi affinché si integrassero al meglio in una base di 14 conferme. In questo l’esperienza di Giovannini è una garanzia. Passo più tempo con Paolo che con la mia famiglia. C’è una condivisione a 360 gradi nella gestione quotidiana".

Dopo l’acquisto di Kozak si alza l’asticella?

"Vogliamo essere la mina vagante del campionato. La prospettiva non cambia".

Il centravanti ceco, però, qualche equilibrio lo sposta.

"Sono convinto che ci aiuterà nel percorso di crescita e a farci compiere un ulteriore salto di qualità".

Come è nata l’opportunità di portarlo all’Arezzo?

"Siamo sempre stati molto vigili sul mercato degli attaccanti. Seguivamo vari profili, ma quando c’è stata l’occasione di prendere Libor abbiamo affondato. L’abbiamo scelto anche perché ha mostrato subito grande motivazione a venire ad Arezzo".

Quando otterrà il transfer? "Contiamo il 19 agosto. Non vorrei, però, che dimenticassimo Gucci: sono certo che sarà prezioso".

Tra i nuovi, c’è grande curiosità intorno a Mawuli.

"Crediamo molto in Sasha. Aveva bisogno di rimettersi in gioco e qua può rilanciarsi".

Il centrocampo è un bel mix di esperienza e gioventù.

"Settembrini, Castiglia e Foglia sono garanzia tecnica e per lo spogliatoio. Damiani, Renzi e Bianchi giovani di valore in ottica minutaggio".

Bianchi resta o parte?

"Ha sottoscritto un contratto triennale e quindi lo consideriamo un valore. Vediamo cosa accadrà da qui al 31 agosto, ma non escludo che possa rimanere".

Nel 4-3-3 di Indiani gli esterni d’attacco sono fondamentali. Cosa mi dice del quartetto che avete composto sulle ali?

"Abbiamo una doppia coppia per giocare sia a piede invertito che sul binario. Gaddini, Pattarello, Iori e Guccione sono ben assortiti tra di loro".

Un’analisi su difesa e porta?

"Cercavamo un centrale mancino e Di Pasquale dà ampie garanzie. Poi ripartiamo da due colonne come Risaliti e Polvani e due giovani di prospettiva come Poggesi e Zona. Abbiamo inserito due terzini under con già esperienza di C (Montini e Coccia) e un centrale come Masetti che in tanti ci invidiano. Abbiamo voluto formare coppie competitive. Lo stesso vale per la porta dove Borra e Trombini si giocheranno il posto migliorandosi a vicenda".