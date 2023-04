Arezzo, cinque schiaffi sul tetto del mondo

TAU CALCIO

5

AREZZO

0

TAU CALCIO (3-5-2): Di Biagio; Cartano, Mancini (26’ st Zini), Vannucci; Borgia, Pietrelli (15’ st Becucci), Meucci, Pratesi (11’ st Quilici), Antoni (18’ st Cesaretti); Villanova (22’ st Diop), Capparella. A disposizione: Donati, Filippis, Anzilotti, Innocenti. Allenatore: Favarin

AREZZO (4-3-3): Viti (41’ st Di Furia); Lazzarini, Pretato, Risaliti, Zona; Damiani (1’ st Settembrini), Bianchi (1’ st Foglia), Arduini; Pattarello (17’ pt Pericolini), Persichini, Convitto (21’ st Gucci). A disposizione: Trombini, Gaddini, Poggesi, Cantisani. Allenatore: Indiani

ARBITRO: Leorsini di Terni 6

RETI: 10’ pt e 13’ pt Villanova, 30’ pt Borgia, 43’ pt Vannucci, 5’ st Antoni

NOTE: espulso Risaliti al 13’ pt per fallo su chiara occasione da gol. Ammoniti: Convitto, Meucci, Lazzarini, Pretato. Angoli: 3-5. Recupero tempi: 1’ e 6’

ALTOPASCIO – Con la matematica promozione in Serie C, l’Arezzo diventa irriconoscibile, subendo una netta sconfitta al cospetto di una squadra con ben altre motivazioni, quali il Tau. L’Arezzo parte comunque bene, anche se al primo vero affondo i locali vanno in rete: Borgia se ne va sulla fascia sinistra e sul suo traversone è Villanova ad insaccare.

Nemmeno il tempo di rendersi conto di quanto accaduto ed ecco il raddoppio: contropiede dei padroni di casa con Villanova entra in area e cade dopo il contatto con Risaliti. L’arbitro assegna il rigore e mostra il rosso al difensore dell’Arezzo.

Lo stesso giocatore dal dischetto insacca. Alla mezz’ora il tris del Tau con Borgia fa tutto da solo, conquistando la palla sulla trequarti, per poi andare superare Viti con un diagonale.

Poi è bravo Di Biagio ad alzare sopra la traversa un tiro di Convitto. Prinma del riposo arriva il poker del Tau sugli sviluppi di un corner, con il puntuale Vannucci che la spinge in rete da due passi.

Nella ripresa la gara si chiude anzitempo con il quinto gol della squadra di casa con Antoni che dai venti metri azzecca un esterno sinistro che s’infila nell’angolino dove Viti non può arrivare. Nel finale il passivo sarebbe potuto diventare ancora più pesante, con una pericolosa conclusione di Diop che trova Viti è attento e pronto a neutralizzare il tiro. Il Tau sfiora ancora la sesta rete con lo stesso Diop, ma è bravo Di Furia a fermarlo in uscita.

Una sconfitta indolore ma che fa male lo stesso. E a mettere il dito sulla piaga è lo stesso direttore generale Giovanini. Che sulla batosta rimediata contro il Tau avverte il gruppo. "L’atteggiamento non è stato quello giusto. Spero che questa figuraccia sia una sveglia per il finale di stagione. Abbiamo soprattutto una poule scudetto da giocare alla quale la società tiene e nella quale vogliamo ben figurare".