Arezzo, chance per Persichini col Ghiviborgo

di Andrea Lorentini

Paolo Indiani ci ha abituato a cambiare formazione ogni domenica e quindi anche contro il Ghiviborgo dobbiamo attenderci delle novità rispetto all’undici che ha iniziato la gara a Seravezza.

Di sicuro un cambio sarà obbligato: quello relativo al giocatore che dovrà occuperà la casella di centravanti. Gucci, infatti, sarà fuori per squalifica. L’attaccante prelevato dalla Vis Pesaro, da novembre in poi, è stato il punto fermo quale vertice più avanzato del tridente. Intorno a lui hanno ruotato gli esterni, lui mai. Per l’allenatore è sempre stato una certezza perché per caratteristiche, anche quando non segna, aiuta la squadra.

Nelle ultime settimane ha fatto un pò più fatica, ma i quattro gol a referto sono stati uno score prezioso per tenere l’Arezzo in scia alla Pianese quando il rendimento degli amaranto era altalenante. Il suo forfait dovrebbe offrire un’occasione dal primo minuto a Lorenzo Persichini.

Arrivato a metà gennaio in amaranto dopo essersi svincolato dall’Andria, ha dovuto attendere qualche settimana per essere disponibile a causa vincoli imposti dal regolamento per chi scende dai professionisti.

Per adesso solo qualche spezzone, ma domenica è l’indiziato numero uno per guidare l’attacco contro il Ghiviborgo.

Nei sei mesi ad Andria non è riuscito da imporsi, ma nell’ultima stagione in serie D ha segnato 17 reti. In queste ultime undici giornate serviranno anche i suoi gol. Nel finale a Seravezza ha fallito il 3-0 e l’appuntamento con il primo sigillo in amaranto.

Può avere subito la chance per rifarsi. Persichini ha qualità in parte simili e in parte complementari a quelle di Gucci e quindi, se dovesse toccare a lui piazzarsi là davanti, cambierebbe un po’ il modo di appoggiarsi sulla prima punta. L’alternativa all’utilizzo dell’attaccante romano sarebbe la scelta di una linea offensiva "leggera" senza un vero centravanti di ruolo con Gaddini, Bramante e uno tra Convitto o Pattarello a completare il tridente.

Una soluzione di questo tipo garantirebbe più imprevedibilità e agilità, ma meno fisicità. Un Arezzo così strutturato darebbe pochi punti di riferimento alla difesa avversaria. Indiani ha ancora qualche giorno davanti per decidere. Di sicuro cercherà di sfruttare ancora una volta la vena di Gaddini, cinque gol nelle ultime cinque partite, e quella ritrovata di Bramante rinfrancato dalla rete in lucchesia. Nella pattuglia degli esterni torna a disposizione anche Convitto, in rete con la Flaminia e poi costretto alla stop forzato per un affaticamento muscolare.

Anche senza Gucci, dunque, le armi per battere il Ghiviborgo e conquistare la terza vittoria consecutiva per blindare il primo posto non mancano. La sensazione con questo Arezzo è sempre la stessa: più che il singolo a fare la differenza sarà l’approccio e la testa. Quando sono stati quelli giusti gli amaranto hanno battuto chiunque, viceversa hanno rimediato delle figuracce. Risolvere questi sbalzi umorali farà la differenza tra allungare in classifica oppure essere costretti a soffrire fino alla fine per conquistare la promozione.