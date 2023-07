Arezzo, caccia alle ultime tessere del mosaico Mancano 5 innesti: il nodo resta il centravanti

di Luca Amorosi

AREZZO

Sarà una settimana chiave quella che inizia oggi per il mercato dell’Arezzo. Il direttore generale Giovannini ha ribadito più volte la necessità di far trovare al tecnico Indiani e al suo staff un organico quanto più completo per l’inizio del ritiro in programma lunedì 17 luglio. Va da sé, quindi, che restano sette giorni per piazzare ancora qualche colpo in entrata, fermo restando che gran parte della rosa è già completata se consideriamo i tredici confermati della passata stagione (ultimo Damiani prelevato dall’Udinese) e i sette nuovi acquisti già ufficializzati, compreso quello del giovane attaccante Capitani che svolgerà la preparazione con la prima squadra ma farà parte della Primavera del tecnico Violetti.

Per arrivare a 24-25 elementi come dichiarato inizialmente occorrono ancora, a conti fatti, almeno cinque innesti: tra questi, le priorità sono una punta centrale, un centrocampista e almeno due difensori, uno under e uno over.

Per il centravanti il primo nome della lista è sempre quello di Roberto Ogunseye del Modena. La trattativa, però, non è agevole, per cui si studiano anche delle alternative: sempre molto complicata la strada che porta al ritorno in amaranto di Gabriele Gori dalla Fiorentina, mentre resta in piedi l’opzione legata a Simone Magnaghi, in uscita dal Pordenone.

Per il centrocampo, questa sarà la settimana decisiva per il rinnovo di contratto di Sebastiano Bianchi: il regista amaranto, che ha alcune richieste, verrà messo sotto contratto prima di capire quale sarà il suo futuro. Se rimarrà, sarà lui a completare il reparto, mentre dovesse partire, ecco che allora ci sarebbe bisogno di rimpinguare la linea mediana con un ulteriore innesto.

Smentite nuovamente le voci di un ritorno di Davide Buglio, dalla Puglia trapela il nome di Kevin Candellori, mezzala della Fidelis Andria che per temperamento, caratteristiche tecniche ed esperienza potrebbe fare al caso dell’Arezzo. In difesa, occorre sicuramente un centrale "over", ma sono più lontani sia Perrotta del Bari che Chiosa dell’Entella. Si punta anche a un centrale o a un terzino sinistro giovane, ma questo dipenderà anche dalle valutazioni sui terzini attualmente a disposizione e su un vero e proprio jolly come Lazzarini.

Il classe 2000 lo scorso anno ha giocato prevalentemente da difensore centrale, ma all’occorrenza si è disimpegnato bene anche da terzino (a destra e sinistra) e da mezzala (suo ruolo naturale). In base a dove deciderà di schierarlo Indiani per la stagione che verrà, si cercherà di operare sul mercato. Intanto, uno dei primi acquisti messi a segno, anche se si è dovuto attendere l’apertura del mercato per ufficializzarlo, è stato l’esterno d’attacco Mattia Iori.

Queste le sue prime parole in amaranto: "Sono stato convinto a venire ad Arezzo dal progetto e dal calore che ha questa piazza per il calcio. Per caratteristiche sono un esterno a cui piace giocare a piede invertito per duettare con la prima punta e andare al tiro".

Sugli obiettivi, Iori è chiaro: "Questa società merita di puntare in alto perché i direttori stanno preparando una squadra valida per questo campionato. Noi dobbiamo solo lavorare bene e giocare al massimo per questa maglia".