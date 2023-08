Arezzo, arriva il nuovo centravanti Giovannini: "Raggiunto l’accordo"

di Andrea Lorentini

"Per il centravanti abbiamo raggiunto un accordo di massima. Contiamo entro metà della prossima settimana di metterlo a disposizione di Indiani". Paolo Giovannini esce allo scoperto e fissa una data per l’arrivo della punta.

"Insieme a Nello (Cutolo ndr) riteniamo che possa essere il profilo giusto. Abbiamo ritenuto di accelerare l’operazione dopo la comunicazione che il campionato sarebbe iniziato il 3 settembre e non il 10 come sembrava in un primo momento".

Il dg nomi non ne fa, ovviamente, ma aggiunge un dettaglio importante. "Non è nessuno di quelli circolati in queste settimane". Qualora l’affare non dovesse andare in porto la prima alternativa sarebbe Cernigoi dal Crotone. Il centravanti avrà le caratteristiche richieste da Indiani: struttura fisica e capacità di riempire l’area di rigore.

La prossima settimana dovrebbe essere quella buona anche per l’arrivo del centrocampista under. "Abbiamo avuto l’ok della società per il prestito. Contiamo di sistemare i documenti a breve". Si tratta di un 2004 di proprietà di un club di serie A. Il suo arrivo, però non significa necessariamente la partenza di Bianchi. "Al momento non abbiamo esuberi e potrebbe rimanere. A mercato chiuso consegneremo all’allenatore 22 giocatori di movimento e tre portieri come ci eravamo prefissati con Cutolo". Parla al plurale Giovannini: ormai la figura dell’ex capitano, diventato direttore sportivo a maggio, è sempre più centrale nel mercato. "Operiamo in sintonia. Ogni operazione è concertata".

Sul fronte delle uscite, ieri, è stato ufficializzato il passaggio del giovane terzino Rajan Maloku, a titolo temporaneo, all’ambiziosa Aglianese in serie D. Il ragazzo ha già lasciato il ritiro di Rigutino.

Giovannini ha tracciato anche bilancio delle prime tre settimane di preparazione. "Sono andate molto bene. Il lavoro è filato via liscio in linea con i programmi. Da un punto di vista tecnico alcuni sono più avanti, altri un po’ più indietro nel recepire i dettami di Indiani, come è fisiologico che fosse, ma abbiamo avuto la conferma io e Nello che abbiamo scelto bene gli uomini sotto il profilo caratteriale. Vedo da parte di tutti un atteggiamento positivo. C’è rispetto tra i giovani e gli esperti. Anche quest’anno il gruppo è sano. Colgo l’occasione per ringraziare la struttura societaria, dalla segreteria all’ufficio stampa, Zinci e Serrapica per l’impegno e il supporto". Della vecchia guardia c’è particolare attesa su Pattarello. "Il salto di categoria forse gli ha alleggerito la mente, ma non carichiamolo di pressione".

Una battuta infine sul girone. "Al di là di chi saranno gli avversari, noi dobbiamo focalizzarci su noi stessi".