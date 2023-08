Arezzo alla stretta finale per l’attacco Cernigoi è l’uomo giusto per Indiani

di Andrea Lorentini

L’Arezzo sta stringendo il cerchio per la punta e il nome nuovo è quello di Iacopo Cernigoi. Classe 1995, è di proprietà del Crotone, ma in uscita dal club calabrese. Per caratteristiche corrisponde al profilo richiesto da Indiani: oltre un metro e 90, ben strutturato, uomo capace di riempire l’area di rigore. E’ legato ai rossoblù da un altro anno di contratto, ma non rientra più nei piani della società e questo potrebbe favore il trasferimento in amaranto. Se Cernigoi sale nelle preferenze, nel borsino del centravanti scende il compagno di squadra Gomez, mentre resta viva la pista che porta all’argentino Alexis Ferrante, legato fino al giugno 2024 alla Ternana.

Anche l’attaccante di Buenos Aires rappresenta l’identikit che cerca l’Arezzo per completare il reparto avanzato. Oggi, intanto, è attesa l’ufficialità del terzino Lorenzo Coccia. Parallelamente prosegue la politica di investimento sui giovani. Sono stati definiti gli acquisti del difensore Francesco Brevi e dell’attaccante Theo Fiaschi, entrambi classe 2004. Il primo è stato girato in prestito alla Romana Fc, (ex Lupa Frascati) in serie D, il secondo, 16 reti nell’ultima stagione con la Primavera del Siena invece andrà a rinforzare la Primavera di Violetti al pari dell’altra punta Capitani aggregato in questa prima fase di preparazione alla prima squadra.

Nel frattempo, ieri, il presidente di Orgoglio Amaranto Daniele Farsetti è stato impegnato in un’audizione presso la Camera dei Deputati nell’ambito della proposta di legge in materia di azionariato popolare presentata dall’onorevole della Lega Molinari. Oggi, intanto, è il giorno del verdetto del Tar del Lazio che dovrà esprimersi sui ricorsi presentati da Lecco e Reggina dopo che il Collegio di Garanzia del Coni le ha estromesse dalla B. Quella odierna non sarà, però, l’ultima tappa di questa estate fatta di carte bollate.

L’ultima parola della giustizia ordinaria spetterà al Consiglio di Stato fissato per il 29 agosto ma c’è la concreta possibilità che venga anticipato. Se questa ipotesi venisse confermata non è escluso che il campionato di serie C possa partire il primo fine settimana di settembre.

Il Consiglio Federale, come noto, ha definito la graduatoria relativa a riammissione e ripescaggi, nella quale il Brescia avrà precedenza sul Perugia per quanto riguarda il torneo cadetto mentre per la terza serie, al netto della riammissione già certa del Mantova (a fronte della rinuncia del Pordenone) l’ordine prevede l’ingresso della seconda squadra dell’Atalanta in luogo del Siena, a seguire Casertana e Piacenza.