Arezzo a ritmo lento: Indiani chiede tempo Guccione e Iori già al top, l’incognita Kozak

di Andrea Lorentini

"Ci serve tempo. Ci mancano ancora ritmo e minuti". Dopo quattro settimane di preparazione e cinque amichevoli Paolo Indiani va dritto al punto. L’Arezzo che piace a lui, in effetti, fino adesso si è visto solo a sprazzi. Un po’ per via dei carichi pesanti di lavoro, un po’ perché i nuovi vanno aspettati nell’inserimento.

"Chi c’era già lo scorso anno sa perfettamente cosa chiedo e quali movimenti attuare, i nuovi ancora devono assimilare certi dettami".

Niente di allarmante per carità, ma la consapevolezza che c’è da lavorare sodo da qui al 2 settembre, giorno del debutto in campionato. Vediamo quali sono i punti di debolezza e di forza della squadra amaranto.

I punti di forza

1. I giovani Masetti e Montini in difesa

Partendo dalla difesa hanno destato una buona impressione sia il terzino Montini che il centrale Masetti. Entrambi under, entrambi di ottima prospettiva. Corsa e dinamismo per il primo, personalità e cattiveria agonistica per il secondo.

2. Il recupero di Pattarello

Restando alle note positive, chi sembra aver cominciato con la testa giusta la nuova stagione è Emiliano Pattarello. L’esterno ha doti tecniche sopra la media e in categoria può fare la differenza. Se, per dirla come Indiani, trova la "password completa" può diventare l’uomo in più.

3. L’impatto di Guccione e Iori Hanno mostrato sprazzi di classe e colpi interessanti Guccione e Iori, le due ali arrivate dal mercato e che sembrano già essersi inserite nei meccanismi. Il 4-3-3 esalta le loro caratteristiche.

I punti di debolezza

1. Il ritmo e i minuti giocati

La prima fase della preparazione ha detto, dunque, che è un Arezzo in fase di rodaggio, fisiologico visto il periodo. Ovvio che alla ripresa, dopo la pausa di Ferragosto si comincerà a fare sul serio e già il 19 contro il Gavorrano servirà alzare la qualità del gioco e dell’intensità.

2. Kozak fra incognite e speranze

Serve un giocatore come Libor Kozak. C’è fiducia che il transfer per il centravanti ceco arrivi nei prossimi giorni così da metterlo subito a disposizione di Indiani. Perché l’allenamento è una cosa, la partita è un’altra. Prima inizia a trovare l’intesa con i compagni e meglio è. Il gigante ceco ha fretta e voglia di prendersi l’Arezzo, ma deve trovare l’abitudine alla gara. L’obiettivo è averlo pronto per il debutto a Rimini.

3. La condizione di Mawuli

L’altra pedina fondamentale un po’ indietro in questo momento è Sasha Mawuli. L’auspicio che il programma di lavoro personalizzato al quale è stato sottoposto gli abbia permesso di smaltire l’affaticamento muscolare e riaggregarsi al gruppo. Il centrocampista ghanese è una delle scommesse più intriganti del mercato amaranto. In campo lo si è visto contro Cosenza e Trastevere. Poi si è fermato: arriva da due stagioni nelle quali ha giocato pochissimo per via degli infortuni.