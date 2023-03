Arcaleni lancia il Sansepolcro verso la sfida clou

SANSEPOLCRO

I bianconeri saranno seguiti domenica ad Ellera, in una partita che potrebbe lanciare il sodalizio del presidente Lacrimini verso la serie D, da tanti sostenitori e la società si sta organizzando per permettere ai tifosi di recarsi in pullman alla vicina Ellera per quello che è il big match per l’Eccellenza umbra. Il servizio è messo a disposizione della società e sarà gratuito anche se sarà obbligatorio premontarsi. La partenza è prevista, alle 13, dal Piazzale Pellico Barbagli antistante il palasport di Sansepolcro. Sarà un esodo di massa da parte dei sostenitori bianconeri per tornare in quella serie D che manca dal 2018. Avversario sarà però l’Ellera che il sorpasso lo vuol fare e che vanta un signor attacco che domenica con la goleada di Pontevalleceppi ha superato quello di Armillei.

"E’ la partita dell’anno per entrambi – dice Lorenzo Burzigotti (nella foto), capitano bianconero – Sansepolcro ed Ellera hanno dimostrato di essere le squadre migliori, sulla carta siamo appaiati: il Sansepolcro è avanti di tre punti, ma deve riposare. Ci tengo, comunque a precisare che ancora ci saranno, dopo Ellera, altre partite, per cui il campionato non finisce in terra perugina anche se noi vogliamo i tre punti". Tu che sei un difensore, come vedi l’attacco avversario. "Sono forti. Colombi, Polidori sono difficili da marcare, accanto a loro ci metti un signor giocatore come Peluso, brevilineo, ma con un gran tiro e l’attacco è fatto. I numeri parlano chiaro, ma anche noi non siamo certo da meno".

Per uno di Sansepolcro, come te, che però ha calcato platee importanti, come vivi questa sfida? "Essendo nato a Sansepolcro, vedo che stiamo ricreando l’ambiente giusto. So che dalla città partiranno in massa verso Ellera per incitarci. Stiamo vivendo un grande momento e rivedere lo stadio Buitoni con tanta gente, ti stimola a fare ancora meglio. Domenica al rigore trasformato da Valori ho sentito i brividi nell’udire quell’autentico boato dello stadio al nostro goal. Ce la metteremo tutta".

Fabio Patti