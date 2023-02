Aquila, torna Gennari per la volata salvezza

di Giustino Bonci

Un pizzico di speranza che va oltre il rammarico per il successo ancora rimandato. E’ quanto regala all’Aquila la prova offerta nel derby con la Lucchese, finito senza reti ma con una certezza, riconosciuta anche dagli avversari. Ovvero l’evidenza che la squadra è viva e per nulla rassegnata, nonostante l’ultima pazza e una distanza ormai siderale dalla salvezza diretta. Del resto, da diverse settimane, l’obiettivo del Montevarchi è duplice. Per cercare di conservare il professionismo, centrando per la seconda stagione consecutiva una sorta di miracolo sportivo, Amatucci e compagni devono tentare da un lato di sorpassare l’Imolese e dall’altro di scongiurare la "forbice" di 8 punti che vanificherebbe qualunque velleità di evitare la D disputando i play out. Se oggi i rossoblù fossero al posto dei romagnoli imolesi che li sopravanzano di un solo punto, sarebbero spacciati, perché il San Donato e la Vis Pesaro sono attestati a quota 30, nove lunghezze sopra la penultima posizione. E allora, sebbene nella prossima gara di campionato, domenica 5 marzo, gli aquilotti facciano visita al Cesena grandi firme all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, non andranno in Romagna per una gita fuori porta. "Si parte sempre dallo 0-0", ha risposto non a caso a chi gli parlava di trasferta impossibile il presidente del club valdarnese Angelo Livi. L’incontro con i bianconeri, sorpassati in classifica dalla Virtus Entella dopo il pari in bianco di Fiorenzuola, evoca naturalmente il "fattaccio" avvenuto a fine partita nella sala stampa del Brilli Peri il 30 ottobre scorso quando l’ex tecnico dei montevarchini Roberto Malotti colpì alla tempia con un pezzo di focaccia dura il collega cesenate Mimmo Toscano. Reo, a detta del trainer fiorentino poi dimissionario a inizio dicembre, di aver apostrofato da bordo campo alcuni calciatori dell’Aquila.

E a Cesena, a proposito di allenatori, tornerà regolarmente a sedersi in panchina Marco Banchini che ha scontato il turno di squalifica. Di nuovo arruolabile anche il centrale difensivo Mattia Gennari. Ma è destino che il Montevarchi tutte le settimane perda almeno una pedina preziosa per un provvedimento disciplinare. Stavolta la defezione è davvero pesante, perché priva il team del portiere Andrea Giusti. Scaldano i motori dunque Mazzini, favorito, e Rossi.