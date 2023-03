Aquila, Fiumanò e Biagi pronti per il Cesena

di Giustino Bonci

"Per come si sono espressi con la Lucchese e per l’impegno che mostrano in allenamento durante la settimana, i ragazzi non meritano una classifica del genere. E’ estremamente bugiarda". Jonathan Binotto, il vice allenatore dell’Aquila sostituto di Banchini nel derby toscano pareggiato domenica scorsa al Brilli Peri, ha analizzato a posteriori la prestazione con i rossoneri e il momento della squadra in vista del confronto da brividi di domenica prossima (ore 14,30) all’Orogel Stadium di Cesena: "Purtroppo non stiamo raccogliendo quanto seminiamo – ha continuato l’ex centrocampista – ma nel calcio non mancano periodi del genere e l’unica ricetta per superarli è continuare a lavorare con l’obiettivo di crescere e di non mollare mai". Le dichiarazioni di Binotto rappresentano la cartina di tornasole di un gruppo che non si arrende e non si sente battuto in partenza neanche al cospetto di una delle "big" del girone B: "Noi crediamo ciecamente nella possibilità di rimanere in categoria – ha concluso – e non abbiamo nessuna intenzione di arrenderci".

Ieri pomeriggio, intanto, sono proseguite le prove dei rossoblù per la trasferta in Romagna e l’orientamento di Banchini pare quello di confermare la difesa a tre che – non è un fatto secondario – con la Lucchese è riuscita a non prendere gol.

Tornerà, tra l’altro, Gennari e salirà il tasso d’esperienza nel reparto. Da stabilire, invece, chi lascerà il posto a Mattia tra Chiti e Bertola, entrambi protagonisti di una gara tonica nel turno precedente, fermo restando che Tozzuolo pare un titolare inamovibile. In retroguardia si gioca delle chances di conquistare una maglia dal primo minuto anche l’ex Juventus Next Gen Filippo Fiumanò. Meno gettonata, invece, una linea difensiva a quattro. Si potrebbe ipotizzare, tuttavia, qualche aggiustamento ricorrendo, magari, a Biagi e spostando Perez in attacco. La rifinitura del sabato, ad ogni modo, dirà di più su assetto e schieramento anti Cesena e sulla scelta del portiere, vista la squalifica di Andrea Giusti. Giocherà, quasi certamente, Stefano Mazzini. All’andata, il 29 ottobre, aldilà del turbolento strascico in sala stampa per la vicenda del pezzo di schiacciata scagliato da Malotti sulla fronte del suo collega e allenatore dei romagnoli Mimmo Toscano, non ci fu partita. S’imposero 3-0 gli ospiti con le reti di Udoh, Corazzi e Calderoni.