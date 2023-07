Aquila e Sangio, derby di coppa? Cugine forse rivali anche ad agosto

Sarà una settimana molto importante, forse decisiva, per il completamento della rosa del Montevarchi che, dal 22 luglio, si ritroverà al Brilli Peri per i primi test atletici. Due giorni dopo partenza con la preparazione vera e propria a Loro Ciuffenna, agli ordini di Simone Calori e di un organico totalmente rinnovato. Per il direttore sportivo Del Grosso non è stato facile allestire una rosa completamente nuova con l’obiettivo di dare nuove soddisfazioni a una "piazza" ancora ferita dal ritorno nei campionati dilettantistici.

A questo punto, il parco giocatori è pressochè completato, mancano ancora due-tre quote per mettersi al riparo da ogni emergenza oltre a un difensore centrale per potenziare la retroguardia che si affiderà, in primis, alle mani di Andrea Spurio, portiere che Del Grosso ha portato dalla esperienza di Agliana.

Un nome sul taccuino dello specialista del mercato è sicuramente quello di Cosimo Nannini, classe 99, che dopo un anno di inattività ad Arzignano causa infortunio, è pronto a rituffarsi in una nuova avventura tra i dilettanti. Nel suo curriculum ci sono le stagioni nei professionisti con Bari, Lecco, Lucca, Piacenza. L’accordo, a quanto pare, è vicino e potrebbe essere ufficializzato in queste ore. Intanto la società ha diramato il calendario delle amichevoli pre-campionato: domenica 30 luglio alle 16 a Loro Ciuffenna Montevarchi A-Montevarchi B, mercoledì 9 agosto alle 17 a Chianciano si disputa Montevarchi-Pianese.

E ancora: domenica 6 agosto a Chianciano, c’è Montevarchi-FollonicaGavorrano e sabato 12 agosto a Montevarchi, con orario da definire, vanno in campo Montevarchi e Baldaccio Bruni. Si chiuderà qui il pre campionato, considerando il turno di Coppa Italia preliminare del 20 agosto. In proposito, la segreteria del Montevarchi ha ufficialmente presentato alla Lega Nazionale Dilettanti la richiesta per poter essere abbinata alla Sangiovannese. La sede sarà da definire ma visto che nella fase iniziale della competizione si utilizza spesso il criterio geografico, è probabile che si ritorni a giocare il derby già in piena estate.

