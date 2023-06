Aquila: chi entra e chi esce In bilico Amatucci, 7 innesti

di Giustino Bonci

La stagione ufficiale del Montevarchi comincerà, salvo modifiche al programma in corso d’opera, sabato 22 luglio al Brilli Peri con i test preliminari ai quali saranno sottoposti i nuovi aquilotti. Vale a dire la quasi totalità della "rosa" che verrà consegnata a Simone Calori, vista la radicale rivoluzione del gruppo dopo la retrocessione. Il raduno vero e proprio e l’avvio della preparazione al Centro sportivo di Loro Ciuffenna, quartier generale per gli allenamenti, scatteranno il 24 del mese prossimo. Tra 48 ore, intanto, con l’inizio della campagna trasferimenti d’estate, potranno essere annunciati, previa firma, i primi "colpi" messi a segno del neo direttore sportivo Nicola Del Grosso che sta portando avanti diverse trattative con l’obiettivo di reclutare un attaccante di categoria e provata esperienza.

Si era parlato di recente – ma era voce di procuratore - anche del trentatreenne Jacopo Sciamanna della Flaminia Civita Castellana, centravanti con ben 295 presenze e 112 reti in C e D alle spalle. Il diesse, invece, sta seguendo altre piste ed è plausibile che il prescelto sia da ricercare tra i giocatori lanciati da Del Grosso nelle passate esperienze professionali in giro per la Toscana. Ogni singola mossa, è ponderata dal direttore che intende chiudere già nelle prossime ore altre trattative, compresa quella per trovare l’erede dei vari Giordani, Italeng e Perez, ormai migrati altrove. A proposito di atleti dell’organico precedente e svincolati per la perdita del professionismo, non è un mistero che il Gubbio faccia la corte da tempo al capitano montevarchino Francesco Amatucci, per potenziare il centrocampo con un 2001 già veterano della C, e allo stopper del 2002 Alessandro Tozzuolo, altro giovane con esperienza da vendere.

Il mercato in entrata della società valdarnese è in fermento e non solo per disegnare il reparto offensivo. Dopodomani sono attesi gli annunci del portiere ravennate ex Aglianese Andrea Spurio (’98), del centrocampista Max Benucci (’98) con Calori al Terranuova Traiana, del difensore dello Scandicci Leonardo Francalanci (2002) e del mediano Alberto Muscas (‘97). Sempre da Scandicci dovrebbero arrivare un altro portiere, Davide Dainelli (2003) e l’interno Milton Borgarello (‘97).

Di scuola Siena l’ex Poggibonsi Andrea Morosi (2004), un terzino destro di prospettiva.