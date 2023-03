Aquila, Banchini prapara la tabella playout

di Giustino Bonci

Nove turni all’epilogo della stagione regolare in Lega Pro e anche se l’Aquila ad oggi si augura di poter rientrare almeno nei play-out, vale la pena di ricordare avversari, date e orari del rush finale del campionato. Nella speranza, come ha auspicato la dirigenza del Montevarchi, che la seconda metà del girone di ritorno coincida con il colpo d’acceleratore per alimentare le possibilità di salvezza rimasto fin qui un desiderio inespresso. Certo è che la gara inaugurale delle ultime in calendario dal 5 marzo al 23 aprile, ovvero la trasferta di domenica prossima all’Orogel Stadium con il Cesena, non sembra la migliore possibile per far punti, vista la forza degli avversari e la voglia di riprendersi la seconda posizione, ma Amatucci e soci dovranno assolutamente provarci.

Non è un caso se i vertici del sodalizio valdarnese all’indomani della prova di carattere offerta con la Lucchese abbiano chiesto ancora di più ai giocatori, perché solo incrementando determinazione e aggressività si possono superare "gap" tecnici e di esperienza al cospetto di formazioni costruite per obiettivi diversi. E i bianconeri romagnoli che incroceranno i guantoni con gli aquilotti non nascondono le ambizioni di salire in B, dalla porta principale o attraverso i play off. Alla sfida di Cesena seguiranno nell’ordine quella interna di sabato 11 marzo con la Torres, fissata alle 17,30, e il match in notturna a Pesaro di martedì 14 alle 21.

Tenuto conto della classifica attuale, poi, diventa decisivo per le sorti montevarchine il confronto di sabato 18 marzo, alle 17,30, che porterà al Brilli Peri l’Imolese, diretta concorrente per sfuggire l’ultimo posto e battuta all’andata in Romagna.

I cinque impegni finali vedranno i valdarnesi il 26 marzo a Recanati, di domenica alle 14.30; sabato 1 aprile in casa con il San Donato Tavarnelle (17,30); il 6 aprile, nel classico turno del Giovedì Santo alle 20,30 a Pontedera, e dopo Pasqua sabato 15 aprile, alle 17,30, al Comunale di via Gramsci con l’Alessandria, prima della partita di Rimini del 23, alle 14,30, che chiuderà la regular season. Ci vuol poco a capire, scorrendo gli appuntamenti condensati in meno di due mesi che le chances dei rossoblù di rimanere aggrappati alla serie C passano da una serie di scontri diretti, quasi tutti tra le mura amiche.

Lo stadio intitolato al Conte Volante, allora, dovrà tornare il fortino inespugnabile dello scorcio conclusivo del torneo scorso, il talismano per ripetere un miracolo sportivo. Nel frattempo i ragazzi di Marco Banchini hanno ripreso a pieno regime la preparazione. Contro i cesenati mancherà per squalifica il portiere Giusti. Primo candidato alla sostituzione Stefano Mazzini.