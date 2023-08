Applausi per la Petrarca di Arezzo sul palcoscenico iridato

Spettacolo, emozioni e applausi per la Ginnastica Petrarca nel palcoscenico internazionale del World Gymnaestrada di Amsterdam. La società aretina ha partecipato alla massima manifestazione iridata di Gymnaestrada e, per otto giorni, ha presentato le proprie coreografie nate dalla combinazione tra ginnastica ritmica, ginnastica artistica, danza e arte, esibendosi in piazze, parchi e palazzetti della capitale olandese. Il momento più emozionante è stato rappresentato dall’Italian National Performance che, ospitata dal Rai Congress Centre, ha fornito una vetrina per celebrare l’arte e la cultura della penisola, con i ragazzi e le ragazze della Ginnastica Petrarca che hanno prima presentato l’esercizio dedicato ai sette vizi capitali e che hanno poi avuto l’onore e l’onere di tornare in pedana in conclusione della serata con un omaggio alla meraviglia di alcune delle più importanti opere scultoree della storia. Il gruppo aretino era formato da 37 atleti che, allenati da Federica Peloso e capitanati da Alessia Peruzzi, hanno vissuto le emozioni di mettersi alla prova in uno scenario mondiale e di vivere una preziosa occasione di confronto con ginnasti provenienti da sessanta Paesi di ogni continente. Le esibizioni diffuse per Amsterdam sono state caratterizzate anche da un inedito coinvolgimento del pubblico che è diventato parte attiva della coreografia: gli esercizi, infatti, sono stati eccezionalmente modificati nell’ottica di renderli interattivi attraverso alcune parti svolte direttamente in mezzo agli spettatori e insieme a loro. Tanti applausi per lo spettacolo dedicato ai migranti che è andato in scena sotto una pioggia battente che ha reso ancor più suggestivi e emozionanti i delicati temi trattati. Il bilancio complessivo del World Gymnaestrada è dunque particolarmente positivo per la Ginnastica Petrarca, società guidata dal presidente Simone Rossi che è riuscita a confermarsi tra i punti di riferimenti italiani e mondiali per questa disciplina.

Andrea Lorentini