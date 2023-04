Applausi e due gol a Castiglioni per Indiani e soci

CASTIGLIONI

C’era un bel clima ieri allo stadio "Faralli" di Castiglion Fiorentino per l’amichevole tra Castiglionese e Arezzo. Gli amaranto sono reduci dalla vittoria con la Pianese che è valsa la matematica vittoria del campionato, mentre i padroni di casa hanno raggiunto i playoff di Eccellenza e possono ancora sognare una storica promozione in D. È stato quindi un pomeriggio di festa, inaugurato dal bel tributo che la compagine del tecnico Roberto Fani ha riservato ai giocatori del Cavallino al momento dell’ingresso in campo, sfilati tra gli applausi degli avversari.

Bello anche lo scambio di maglie tra i capitani Settembrini da una parte e l’ex amaranto Falomi dall’altra. In campo, Indiani ha schierato inizialmente Viti in porta, Lazzarini, Pretato, Risaliti e Zona in difesa, Foglia, Bianchi e Arduini a centrocampo e Bramante, Persichini e Convitto davanti nel consueto 4-3-3. Proprio questi ultimi due hanno siglato, in apertura, le reti dell’immediato 0-2. Alla mezz’ora della ripresa, poi, ha accorciato le distanze Steccato, ex giocatore delle giovanili amaranto, per l’1-2 definitivo. Nel frattempo, il tecnico Indiani aveva messo mano alla panchina facendo subentrare tutti gli altri, a eccezione di Trombini, Polvani e Gaddini tenuti a riposo. Mezz’ora di gioco anche per Castiglia, che è stato fermato per un turno dal giudice sportivo e salterà dunque la sfida di domenica in casa del Tau Altopascio. Partita che ormai è alle porte: oggi la squadra effettuerà una seduta di allenamento pomeridiana prima della rifinitura a porte chiuse di domani.

Luca Amorosi