Anna Visibelli bene agli assoluti indoor

Buoni risultati per l’atletica leggera aretina ai campionati italiani assoluti indoor di Ancona. La massima manifestazione nazionale ha riunito i migliori atleti di tutta la penisola che sono scesi in pedana per competere per il tricolore nelle diverse discipline di velocità, salti e lanci. Il piazzamento più rilevante porta la firma di Anna Visibelli che, nel lungo, ha registrato un buon salto di 5.91 metri che è valso il settimo posto tricolore, mentre Chiara Salvagnoni ha chiuso il getto del peso all’undicesimo posto con 12.82 metri. I campionati italiani assoluti indoor hanno visto la partecipazione anche di una terza aretina, Benedetta Cuneo, emersa dal settore giovanile dell’Alga Atletica Arezzo con cui ha conquistato titoli italiani e convocazioni in nazionale. Tornata a gareggiare ad alti livelli e ha centrato un sesto posto nel salto triplo con 12.93 metri.