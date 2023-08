Anna, la matematica che è tornata a saltare

Nel suo palmarès titoli italiani e record giovanili. L’apice l’ha raggiunto, a 17 anni, nel 2010, con il nono posto alle Olimpiadi giovanili di Singapore. Anna Visibelli era lanciata verso l’olimpo del salto in lungo, quando ha deciso di mollare tutto per inseguire l’altra sua grande passione oltre ai salti: la matematica. Una laurea, a cui è seguita la carriera accademica. A un certo punto, però, il richiamo della pedana è stato troppo forte. E così ha ricominciato ad allenarsi con il suo mentore Paolo Tenti. Un ritorno che l’ha riportata, a 30 anni, a essere nuovamente tra le migliori d’Italia. Nel 2023 il titolo di campionessa toscana e il settimo posto all’italiano. Tanti salti sfiorando anche il proprio record personale di 6,24.

Visibelli, che sensazione le dà essere ancora al top?

"Un po’ me l’aspettavo perché con Paolo avevamo impostato un lavoro che mi avrebbe portato a tornare al massimo".

Però non era scontato dopo quattro anni di stop.

"Ho dovuto riaccendere il motore. Poi c’è stato il Covid che ha rallentato il percorso. Già nel 2022 ero tornata a saltare sopra i 6 metri e in questa stagione ci sono riuscita stabilmente. Peccato un po’ per gli assoluti dove il podio era alla portata. Anche se come dico sempre: fino a quando si va in finale con le migliori d’Italia vuole dire ci siamo. Le mie avversarie hanno anche dieci anni meno di me".

Perché ha smesso, nel 2014, a soli 21 anni?

"Mi sentivo appagata. Avevo appena vinto il campionato italiano promesse. Mi dedicai interamente alla studio della matematica".

Cosa vede nel suo futuro? "Un’altra stagione e poi, probabilmente, smetterò definitivamente. E’ l’ora di cominciare a pensare al dopo. Alla carriera accademica (è ricercatrice bioinformatica all’Università di Siena), a costruire una famiglia".

A.L.