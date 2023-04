Ancora Pony Master Show Mille ragazzi si sfidano

di Sonia Fardelli

Seconda settimana di gare per il Pony Master Show all’Arezzo International Horse. E l’evento cresce ancora: 844 pony iscritti alle gare e oltre mille tra bambini e ragazzini che si contenderanno i podi nelle varie categorie. Fino a lunedì primo maggio tutti i giorni ci sarà una competizione dietro l’altra nei campi in sabbia Boccaccio, Dante e Petrarca, ma anche nello sconfinato campo in erba allestito appositamente per il completo con ostacoli fissi e perfino un laghetto che i giovani concorrenti dovranno attraversare in sella i loro pony, dando prova di importanti doti tecniche e di un grande affiatamento con il loro destriero. Concorrenti in arrivo da tutta la Toscana, ma anche dalle altre regioni italiane dalla Sicilia fino al Piemonte per questa che è una sorta di prova generale delle Ponyadi, che dovrebbero svolgersi sempre all’Arezzo International Horse a fine luglio. In questi giorni a San Zeno è arrivato anche Mino Palma, capo del Dipartimento Pony Fise, che insieme a Riccardo Boricchi e Carlo Bernardini, controlla che tutte le gare si svolgano nelle migliori condizioni per i giovanissimi cavalieri e amazzoni che sono il futuro della nostra equitazione. Palma si è mostrato molto soddisfatto degli impianti riservati al Pony Master Show e dell’accoglienza che è stata data a pony e cavalieri. Non resta quindi che recarsi a San Zeno per vedere gareggiare le migliori nuove leve dell’equitazione italiana. Lo scorso week end è stato dedicato al settore ludico del Club, con molte e divertenti discipline. Dai Pony games al Carosello dove i concorrenti si sono mascherati con variopinti e fantasiosi costumi. Da oggi fino a lunedì sarà di scena invece il salto ostacoli con categorie che vedono al via numerosissimi concorrenti e il completo forse la disciplina più difficile e spettacolare dell’equitazione.