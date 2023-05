Anche Settembrini e Gaddini sono out

AREZZO

Saranno quattro le assenze dell’Arezzo domani contro il Trestina. Agli squalificati Lazzarini e Risaliti, si aggiungono Settembrini e Gaddini.

Il capitano e l’esterno sono alle prese con acciacchi che non hanno smaltito nel corso delle settimana e saranno indisponibili al pari degli altri due compagni fermati dal giudice sportivo. Per Indiani, dunque, si riduce il ventaglio di scelte per la formazione da schierare. In porta non è esclusa la conferma di Viti, autore di una buona prestazione contro il Tau, nonostante i cinque gol subiti.

In difesa tornerà Polvani che farà coppia al centro con Pretato mentre le corse laterali dovrebbero essere presidiate da Zona e Pericolini. A centrocampo rientra Castiglia che ha scontato il turno di squalifica. In mediana possibile nuova chance per Arduini con Foglia che potrebbe completare il reparto. Davanti potrebbe toccare nuovamente a Persichini con Convitto e Pattarello ai suoi lati.