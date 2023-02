Anche le ragazze del team amaranto al Torneo di Viareggio

AREZZO

L’Arezzo calcio femminile prenderà parte con la propria formazione Primavera alla 73esima edizione del Torneo di Viareggio, partecipando alla quarta edizione della Viareggio Women’s Cup in programma dal 21 al 27 marzo 2023. Domani, alle ore 11 nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio, avranno luogo i sorteggi per la composizione dei gironi eliminatori. Alla Women’s Cup parteciperanno in tutto otto squadre, italiane e straniere. Per l’Acf Arezzo si tratta della prima storica partecipazione alla Viareggio Women’s Cup. Una presenza che dà lustro e prestigio alla società del presidente Massimo Anselmi. In una stagione nella quale la prima squadra è impegnata nella lotta per la permanenza in serie B dopo la promozione dello scorso anno, la partecipazione al Viareggio è la conferma del buon lavoro svolto complessivamente dal sodalizio amaranto.