Arezzo, 9 settembre 2018 - Ottima prestazione dell’Amen Scuola Basket Arezzo che nella prima giornata di Coppa Toscana perde dopo un tempo supplementare 74 a 68 contro Valdisieve, formazione che milita in Serie C Gold, un gradino sopra gli amaranto. La partita della SBA assume ancora maggiori connotazioni positive considerate le assenze pesanti di Kyrlis e Dolfi, ovvero i due giocatori che la società amaranto ha ingaggiato per provare a lottare per la promozione. Dopo una prima parte di gara equilibrata l’Amen allunga nel terzo quarto chiuso sul +18 per i ragazzi di coach Delia, nel quarto decisivo però, dopo aver toccato il massimo vantaggio sul +20, le energie della SBA andavano scemando mentre gli ospiti galvanizzate da cinque triple riuscivano nella rimonta. Canestro dopo canestro Valdisieve impatta la gara con l’Amen che non riesce a capitalizzare l’ultimo possesso che avrebbe potuto dare la vittoria alla formazione aretina.

Nel supplementare i fiorentini cavalcavano l’entusiasmo della rimonta chiudendo la gara con un parziale di 8-2 che ha fissato il punteggio finale sul 74-68. Buone ovviamente le indicazioni per coach Delia in considerazione della qualità dell’avversario e dei giocatori a disposizione che hanno avuto il merito di dare tutto vedendo sfumare la vittoria solo nel finale. Sabato prossimo alle ore 21 l’Amen sarà ancora al Palasport Estra per la seconda giornata di Coppa Toscana, l’avversario sarà la Synergy Valdarno che come Valdisieve milita in Serie C Gold, categoria che l’Amen proverà a raggiungere in questa stagione.

Amen Scuola Basket Arezzo-ASD Valdisieve 68-74 dts

Parziali: 18-13; 37-33; 57-39; 66-66

Amen: Baracchi ne, Cutini 20, Gramaccia 12, Calzini F. ne, Ghini, Bianchi 5, Calzini S. Liberto 3, Castelli 5, Giommetti 6, Provenzal 17, Fascetto ne. All. Delia