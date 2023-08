Amen Sba, resta Terrosi "Qui un ambiente stimolante"

Un altro tassello nella costruzione della squadra della Amen per la serie B. È stato rinnovato per un altro anno il prestito di Fabrizio Terrosi (nella foto) del vivaio dell’Asinalonga. Un giovane che nella passata stagione si è messo in evidenza con la sua energia e la sua determinazione. Ha esordito in Serie C Gold ed è stato assoluto protagonista con l’Under 19 Gold di coach Vezzosi. "Sono molto contento di rivestire la maglia dell’Arezzo per un altro anno perché è un ambiente speciale" afferma Terrosi che nel prossimo campionato di Serie B Interregionale avrà la maglia numero 53 dell’Amen Sba.