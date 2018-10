Arezzo, 8 ottobre 2018 - Esordio convincente dell'Amen Scuola Basket Arezzo che bagna la prima al Palasport Estra con una vittoria per 78 a 58 contro il Consorzio Leonardo Servizi Quarrata. Dopo un primoquarto di studio dove le due squadre hanno sparato molto a salve, gli amaranto hanno affondato un parziale di 16-2 dopo la metà del secondo quarto ispirati dalle triple di Kirlys che ha dato uno strappo alla partita in un momento non facile per l'Amen che stava facendo a meno di Giommetti e Cutini costretti alla panchina per un fortuito scontro di gioco. All'intervallo la SBA va sul 34-18, ma nel terzo quarto gli ospiti provano a rientrare sfruttando l'ottimo Vannoni che riporta a -10 la sua squadra.

L'Amen ha il merito di non sbandare e grazie ad una difesa attenta e determinata rimane avanti 59-39 al 30'. L'ultimo quarto è un monologo amaranto, Dolfi e Cutini colpiscono con regolarità la difesa ospite bloccando le ultime residue speranze pistoiesi di rimonta. L'Amen mette a refeerto 27 punti nell'ultimo quarto chiudendo la partita sul +20 (78-58) e soprattutto con gli applausi convinti del Palasport Estra che fin dalla prima giornata si è stretto intorno alla squadra aretina. Domenica prossima prima trasferta della stagione contro il Meloria Livorno battuto in Coppa Toscana e che proprio per questo vorrà rifarsi dell'eliminazione.

Amen Scuola Basket Arezzo - Consorzio Leonardo Servizi Quarrata

Parziali: 13-10; 34-18; 51-39

Amen: Dolfi 14, Cutini 18, Kirlys 26, Gramaccia 6, Ghini ne, Bianchi 4, Calzini, Castelli 3, Giommetti 7, Provenzal, Fascetto. All.Delia

Leonardo Servizi: Ganguzza 3, Biagi 5, Toppo 9, Guerrini, Catalano, Vannoni, Bargiacchi, Cannone, Vettori, Bracali, Brunetti. All. Valerio