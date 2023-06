Amen Sba, confermato coach Evangelisti anche per la prossima stagione di Serie B

Arezzo, 28 giugno 2023 – La Scuola Basket Arezzo comunica la conferma di coach Marco Evangelisti in vista della stagione 2023/2024.

Dopo la splendida cavalcata che ha portato alla promozione dell’Amen SBA nella finale PlayOff contro Prato, il tecnico valdarnese siederà ancora sulla panchina amaranto anche nel campionato di Serie B Interregionale.

“Questa conferma – commenta il presidente SBA Mauro Castelli - è la giusta ricompensa per il risultato ottenuto nel corso di questi anni alla guida della nostra prima squadra culminato con l’esaltante promozione in Serie B. Dare continuità al progetto tecnico era la nostra priorità in vista del prossimo campionato”.

Le parole di coach Evangelisti: “Sono contento di continuare il percorso, vincere la C Gold è stata una grande soddisfazione, adesso dobbiamo riuscire a mantenere quello che ci siamo conquistati con tanto sacrificio. Sarà un campionato difficile e tutto da esplorare, di sicuro daremo il massimo e cercheremo di andare sempre sopra i nostri limiti”.