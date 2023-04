Amen Sba all’attacco del Valdisieve

Dopo la brillante affermazione sul campo della capolista Prato, l’Amen Scuola Basket Arezzo torna al Palasport Estra oggi alle 19 affrontando il Basket Valdisieve per la dodicesima giornata di ritorno della serie C Gold. Una sfida delicata contro un avversario storicamente molto ostico da superare nonostante il divario in classifica possa far pensare a una partita facile e a un pronostico chiuso. In realtà Valdisieve guidata in panchina da coach Pescioli può ambire ancora ad un posto nei play off e con in campo l’eterno Occhini, terzo nella classifica marcatori del girone con 19 punti realizzati a partita, tutto può succedere. Per questo l’Amen non potrà rifiatare, ma dovrà mantenere la determinazione delle ultime uscite per cercare di migliorare ulteriormente la classifica in vista dei play off. Curiosamente saranno ben tre gli ex in campo tutti con la maglia dell’Amen Sba: Provenzal, Rossi e Pelucchini sono stati in biancoverde nella loro carriera. L’appuntamento per tutti gli sportivi è fissato al palasport Le Caselle.