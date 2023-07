Amen BC Servizi Sba, arriva la conferma di Carlo Provenzal

Arezzo, 25 luglio 2023 – Ancora una conferma nell’Amen BC Servizi Scuola Basket Arezzo, Carlo Provenzal farà infatti parte del roster a disposizione di coach Evangelisti per il campionato di Serie B Interregionale 2023-2024.

Cresciuto fin dai corsi minibasket ad Arezzo, Provenzal è l’unico giocatore dell’Amen BC Servizi ad aver già giocato in Serie B con la maglia amaranto, essendo stato protagonista dell’ultima stagione disputata nei cadetti dalla SBA nel campionato 2009/2010.

Nello scorso anno Provenzal ha recuperato a tempo di record da un brutto infortunio ad una mano nella trasferta di Valdisieve risultando decisivo con la sua determinazione nel finale di stagione.

Le parole di Carlo Provenzal: “La conferma per l’annata che seguirà è sicuramente un grandissimo motivo di orgoglio personale e responsabilità. Il primo pensiero è sicuramente rivolto a Matteo e Claudio che non li avrò più fianco a fianco e questa sarà una cosa a cui purtroppo dovrò abituarmi, mi hanno passato e trasmesso così tanti valori che ringraziarli non sarà mai abbastanza.

Non vedo l’ora di conoscere il nuovo gruppo e iniziare a lavorare per questa nuova sfida, sperando che tutti i tifosi che ci hanno sostenuto nelle battute finali dello scorso anno continuino a darci man forte.

Forza Arezzo sempre!”. Soddisfatto il Presidente Castelli: “Sono molto soddisfatto che anche Carlo abbia voluto proseguire il suo percorso con la squadra, ci sarà bisogno della sua esperienza e delle sue qualità per forgiare il nuovo gruppo in questa esperienza del campionato di Serie B Interregionale”.

Carlo Provenzal continuerà ad indossare anche nel prossimo campionato la maglia numero 55.