Amen BC Servizi Arezzo senza freni batte al Palasport Estra Sestri

Arezzo, 11 dicembre 2023 – Grande prestazione dell'Amen BC Servizi che conquista per la prima volta in questa stagione due vittorie consecutive regolando la pratica Sestri con il punteggio di 81 a 57.

Partenza determinata degli amaranto che provano subito ad accelerare il ritmo gara, i punti di Toia, Rossi e Zocca abbinati alla difesa sui lunghi avversari valgono il primo mini allungo che porta il quintetto aretino a chiudere il primo quarto in vantaggio 20-11.

La reazione ospita è perentoria, nel primo minuto e mezzo del secondo parziale Sestri piazza un 8-1 firmato Cavallao-Daunys che riporta a stretto contatto gli ospiti. Arezzo non riesce ad essere fluido come ad inizio gara ma ha il merito di tenere qualche lunghezza di vantaggio nonostante 5 tiri liberi sbagliati. Rossi e Zocca infatti portano l'Amen BC Servizi all'intervallo in vantaggio per 35 a 29.

Dopo la pausa lunga in campo rientra una SBA letteralmente trasformata, la difesa aretina è aggressiva e toglie facili soluzioni agli avversari, nella metacampo offensiva due triple di Zocca ed

I ragazzi di coach Evangelisti non sono sazi e continuano con la stessa intensità mettendo in difficoltà Sestri che segna con il contagocce. Arezzo tocca anche il +28 prima di chiudere a fine terzo quarto sul 63-38.

Negli ultimi dieci minuti L'Amen BC Servizi amministra con attenzione in vantaggio coinvolgendo nelle rotazioni anche Vagnuzzi che risponde alla chiamata con una ottima prestazione con 7 punti ed un super assist per Iannicelli che ha fatto esaltare il pubblico del Palasport Estra. Il finale di 81-57 premia l'ottima prestazione della SBA che allunga il proprio momento positivo grazie al cambio di passo dopo l'intervallo che non ha lasciato spazio a Sestri.

Una vittoria molto convincente per l'Amen BC Servizi che adesso è attesa dalla trasferta di Quarrata che ha vinto in trasferta in questo turno sul campo di Castelfiorentino raggiungendo quota 12 punti in classifica .