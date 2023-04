Amatucci: "Retrocessi anche per colpa mia"

MONTEVARCHI

La ferita sanguina ancora e per digerire la retrocessione in serie D ci vuole tempo. Di conseguenza i tifosi dell’Aquila che venerdì sera hanno affollato l’Auditorium Comunale di via Marzia fiduciosi di ascoltare dalla viva voce di dirigenti e calciatori qualche anticipazione sulle prime mosse per la stagione ventura hanno lasciato con un pizzico di delusione l’incontro promosso e curato in ogni minimo particolare dall’Associazione Memoria Rossoblù. O meglio, i punti fermi non mancano e lo ha ribadito a inizio serata il presidente del Montevarchi Angelo Livi, parlando di "società coesa, di voglia di far bene e di ripartenza su solide basi, appena sarà evaporata l’amarezza", ma per i programmi e le scelte bisognerà aspettare un pò.

Il sentimento che, tuttavia, deve prevalere, e lo ha sottolineato il presidente della "Memoria" Riccardo Rossi "dovrà essere la fiducia, perché proprio nei momenti in cui, dopo tante vittorie, il risultato viene meno, occorre stare uniti e lavorare insieme per progettare nuovi successi". Concetti espressi dai premiati, un elenco corposo: da Gabriele Vangi, bomber della "remuntada", ad Alessio Di Mella, gloria del calcio cittadino, al portiere pararigori Andrea Giusti e a Luca Lischi per le oltre 160 presenze aquilotte.

Al maestro del settore giovanile Mirio Butti è stato assegnato quindi il premio intitolato a Renato Pieraccioli, mentre al cannoniere della squadra Giulio Giordani è andato il riconoscimento che evoca Giovanni Busoni. Momento clou dell’iniziativa la consegna di una terza medaglia, stavolta dedicata a Costanzo Balleri, a Francesco Amatucci, bandiera da anni dello spogliatoio sebbene sia del 2001, per il rendimento migliore nel torneo certificato da un vero plebiscito. Senza nascondere la delusione, il centrocampista ha provato a spiegare cosa non è funzionato: "Appena siamo retrocessi ho ricevuto tanti messaggi di sportivi che ci assolvevano, riconoscendo impegno e generosità. Non è così, invece, e come capitano mi sento uno dei responsabili principali".

Giustino Bonci