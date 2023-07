Amatucci nell’Italia che punta il tetto dell’Europa Siamo in semifinale, a Subbiano cori davanti alla tv

Prosegue l’avventura della nazionale azzurra agli Europei Under 19 e va avanti anche l’avventura di Lorenzo Amatucci, il calciatore originario di Subbiano, classe 2004, di proprietà della Fiorentina.

Nella giornata di ieri nella sfida contro la Polonia la partita di Amatucci è iniziata al 76’. Il commissario tecnico Bollini lo ha inserito nelle battute conclusive al posto di Faticanti sul punteggio di 1-1. L’Italia aveva esordito con un bel successo contro Malta a cui, però, è seguito un pesante ko contro il Portogallo che ha messo in discussione la qualificazione nell’ultima delle tre partite del girone eliminatorio.

Una brutta batosta per la nazionale azzurra a cui si sono sommati anche problemi fisici di alcuni elementi, ma gli azzurri sono stati più forti di tutto. Contro la Polonia il tecnico Alberto Bollini ha inizialmente lasciato Amatucci in panchina. Gli azzurri sono andati sotto nelle battute iniziali a causa di una lettura errata del proprio estremo difensore sul tiro di Strzalek, ma prima dell’intervallo ecco il pari firmato da Hasa che ha riaperto i giochi e permesso agli azzurri di sperare ancora nella qualificazione.

Nella ripresa nonostante alcune occasioni il gol non è arrivato. Amatucci con il suo ingresso ha provato a metterci muscoli, ma anche e soprattutto idee nella linea mediana per chiudere in primis l’iniziativa alla Polonia soprattutto sulle seconde palle al limite della propria area di rigore e poi per cercare lo spazio giusto per il contropiede.

Al 95’ arriva il triplice fischio e per l’Italia, per Amatucci e i suoi compagni è un triplice fischio liberatorio. L’Italia approda alla semifinale dove affronterà probabilmente la Norvegia, attualmente seconda alle spalle della Spagna.

Il prossimo appuntamento è per il 13 luglio quando andranno in scena le semifinali. Tuttavia, resta da capire ancora se l’Italia giocherà la semifinale delle ore 18 o quella delle 20,45. Il dettaglio poco importa agli azzurrini e ad Amatucci che fa battere forte il cuore di amici e parenti in quel di Subbiano.

Tutti pronti a seguire con l’emozione allo stelle, le avventure di questa Italia che giustamente può sognare in grande e di una giovane promessa aretina che vive un’esperienza importante da protagonista.

Matteo Marzotti