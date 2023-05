Amaranto fuori dal quartetto per le semifinali Avanti Sestri Levante, Pineto, Lumezzane e Sorrento

Sono Sestri Levante, Pineto, Sorrento e Lumezzane le quattro formazioni che qualificate per le semifinali della poule scudetto dilettanti. Le prime tre hanno vinto i rispettivi gironi eliminatori, mentre il Lumezzane ha ottenuto il pass per accedere tra le prime quattro quale miglior seconda dei tre raggruppamenti. I lombardi, a parità di punti, hanno preceduto proprio l’Arezzo in virtù di una miglior differenza reti (+1) rispetto allo 0 degli amaranto. Ora ci sarà il sorteggio gli accoppiamenti.