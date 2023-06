Alvini e Bonacci insieme alla Spezia, ritorno alla panchina

Potrebbe ricomporsi molto presto il binomio tra il tecnico Alvini e Francesco Bonacci. Nelle ultime ore da La Spezia i beninformati fanno sapere che gli aquilotti sarebbero intenzionati ad affidare la panchina della prima squadra, dopo la retrocessione in B e l’addio di Leonardo Semplici (ex amaranto), a Massimiliano Alvini. Il tecnico sta aspettando l’interruzione del rapporto con la Cremonese per passare in Liguria. Qui lo raggiungerebbe il suo staff dove figura Francesco Bonacci, figlio del compianto avvocato Antonio. Gli inizi a San Giovanni, poi Sinalunghese e Montevarchi, fino al salto nei professionisti.